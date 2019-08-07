بعد نشر "سبق" أمنيته.. تحقيق حلم شاب نيبالي بالحج لأول مرة

وصل إلى مكة بعد عام من الأمنيات برفقة والديه

وصل المتسابق النيبالي الشاب محمد عامر خان، اليوم الأربعاء، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لأداء فريضة الحج، بعد أن حققت له وزارة الحج والعمرة أمنيته التي نثرها عبر "سبق" في التاسع والعشرين من شهر محرم الماضي من العام الجاري.

ووصل الشاب النيبالي، الذي شارك بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأربعين، في شهر محرم الماضي من العام الجاري، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم برفقة أبويه لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد تفاعلت مع خبر "سبق" في حينه، واعدةً بتحقيق أمنية "خان" في تمكينه من أداء فريضة الحج لأول مرة؛ قبل أن تعلن اليوم عن وصوله إلى مكة المكرمة.

وكان المتسابق النيبالي، قد دعا خلال مشاركته بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأربعين، قبل نحو عام أن يوفقه الله لأداء فريضة الحج مع قوافل الحجيج لهذا العام، وأن يدرس العلوم الشرعية بالجامعة الإسلامية.

وقال محمد خان، الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، ويشارك في المسابقة الدولية القرآنية بالفرع الثاني مع إخوانه المتسابقين من 82 دولة من مختلف دول العالم، لـ"سبق" حينها: "والديّ كبيران في السن ويعيشان في إحدى قرى بنيبال، وبري بهما كان سبباً في حفظ القرآن الكريم وأسأل الله الثبات".