النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدارس تعليم الرياض تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي 2021م .. غدًا

في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الاثنين، باليوم العالمي للغة العربية 2021م تحت شعار «اللغة العربية والتواصل الحضاري» والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وذلك في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية.

ويأتي الاحتفاء انطلاقًا من اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله - باللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم الخالدة ولغة البلاد الرسمية، وبمكانتها العالمية وحضورها المتفرد كونها أكثر اللغات الإنسانية انتشارًا.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية هذا العام تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري" يؤكد على الدور الحيوي الذي تؤديه "العربية" في تعزيز روابط التواصل العلمي والثقافي والحضاري مع الشعوب والأمم المختلفة، وفي كونها أداة لتبادل شتى العلوم والمعارف وَوسيلة لترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش بين مختلف الشعوب الإنسانية.

وأشار "الوهيبي" إلى أن مشروع الاحتفاء باللغة العربية في المدارس يأتي بهدف رفع الوعي بمكانة "العربية" وتاريخ وتراثها وتطورها و ترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالعربية كونها لغة القرآن وإحدى مكونات الهوية الإسلامية الوطنية عبر إقامة عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات، إلى جانب حث المجتمع التعليمي على استخدام اللغة الفصحى وحمايتها من التراكيب الدخيلة للغات الأجنبية واللغة العامية وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه "العربية ".

ودعا "الوهيبي" مدارس البنين والبنات في مختلف المراحل التعليمية إلى الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي، مؤكدًا على تفعيل المناسبة عبر توجيه واستثمار مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تُبزر أهمية اللغة العربية ودورها الحضاري بما يُعزز وعي الطلاب والطالبات بلغتهم ومكانتها العالية، مشددًا على الأخذ بالإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدارس تعليم الرياض تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي 2021م .. غدًا
سبق

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الاثنين، باليوم العالمي للغة العربية 2021م تحت شعار «اللغة العربية والتواصل الحضاري» والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وذلك في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية.

ويأتي الاحتفاء انطلاقًا من اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله - باللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم الخالدة ولغة البلاد الرسمية، وبمكانتها العالمية وحضورها المتفرد كونها أكثر اللغات الإنسانية انتشارًا.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية هذا العام تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري" يؤكد على الدور الحيوي الذي تؤديه "العربية" في تعزيز روابط التواصل العلمي والثقافي والحضاري مع الشعوب والأمم المختلفة، وفي كونها أداة لتبادل شتى العلوم والمعارف وَوسيلة لترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش بين مختلف الشعوب الإنسانية.

وأشار "الوهيبي" إلى أن مشروع الاحتفاء باللغة العربية في المدارس يأتي بهدف رفع الوعي بمكانة "العربية" وتاريخ وتراثها وتطورها و ترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالعربية كونها لغة القرآن وإحدى مكونات الهوية الإسلامية الوطنية عبر إقامة عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات، إلى جانب حث المجتمع التعليمي على استخدام اللغة الفصحى وحمايتها من التراكيب الدخيلة للغات الأجنبية واللغة العامية وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه "العربية ".

ودعا "الوهيبي" مدارس البنين والبنات في مختلف المراحل التعليمية إلى الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي، مؤكدًا على تفعيل المناسبة عبر توجيه واستثمار مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تُبزر أهمية اللغة العربية ودورها الحضاري بما يُعزز وعي الطلاب والطالبات بلغتهم ومكانتها العالية، مشددًا على الأخذ بالإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
03:05 PM

مدارس تعليم الرياض تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي 2021م .. غدًا

في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
39

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الاثنين، باليوم العالمي للغة العربية 2021م تحت شعار «اللغة العربية والتواصل الحضاري» والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وذلك في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية.

ويأتي الاحتفاء انطلاقًا من اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله - باللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم الخالدة ولغة البلاد الرسمية، وبمكانتها العالمية وحضورها المتفرد كونها أكثر اللغات الإنسانية انتشارًا.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية هذا العام تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري" يؤكد على الدور الحيوي الذي تؤديه "العربية" في تعزيز روابط التواصل العلمي والثقافي والحضاري مع الشعوب والأمم المختلفة، وفي كونها أداة لتبادل شتى العلوم والمعارف وَوسيلة لترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش بين مختلف الشعوب الإنسانية.

وأشار "الوهيبي" إلى أن مشروع الاحتفاء باللغة العربية في المدارس يأتي بهدف رفع الوعي بمكانة "العربية" وتاريخ وتراثها وتطورها و ترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالعربية كونها لغة القرآن وإحدى مكونات الهوية الإسلامية الوطنية عبر إقامة عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات، إلى جانب حث المجتمع التعليمي على استخدام اللغة الفصحى وحمايتها من التراكيب الدخيلة للغات الأجنبية واللغة العامية وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه "العربية ".

ودعا "الوهيبي" مدارس البنين والبنات في مختلف المراحل التعليمية إلى الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي، مؤكدًا على تفعيل المناسبة عبر توجيه واستثمار مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تُبزر أهمية اللغة العربية ودورها الحضاري بما يُعزز وعي الطلاب والطالبات بلغتهم ومكانتها العالية، مشددًا على الأخذ بالإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,512
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة