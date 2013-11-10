النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

يعتقد بعض خريجي الإعلام أنهم الأحق بالتفرد بتسمية ومصطلح "إعلامي"، وكذلك مشاهير السناب شات يرون أنه يحق لهم أيضًا أن يتسموا بمصطلح "إعلامي".

ومع أنه كوجهة نظر علمية، وليست من بنات أفكاري، ابتداء بأنه "لا مشاحة في الاصطلاح"، بمعنى أن من يمارس مهنة الإعلام، وله خبرة في أكثر من وسيلة إعلامية (مقروءة، مرئية أو مسموعة)، يحق أن يطلق عليه لقب إعلامي، وليس شرطًا أن يكون من خريجي الإعلام؛ بدليل أنه لو أن خريج الإعلام - وبعضهم فعلاً كذلك - يعمل في مهنة لا علاقة لها بالإعلام، لا من بعيد ولا من قريب بأي وسيلة إعلامية، فهو لا يستحق أن يطلق عليه لقب إعلامي؛ لأنه ببساطة شديدة لا يعمل في مجال الإعلام. تمامًا مثل خريج كلية التربية إذا عمل في قطاع آخر غير التعليم، فهل يحق له أن يطلق عليه لقب معلم؛ لأنه تخرج من كلية التربية، وحاصل على شهادة تربوية تؤهله؟!! بالتأكيد لا..!

ولذلك مهنة الإعلام مهنة هواية أكثر من كونها شهادة.. والميدان الإعلامي موجود فيه كثير من النماذج من غير خريجي الإعلام، ولهم باع وشهرة واسعة في المجال الإعلامي، وهم من خريجي الفيزياء الطبية، والصيدلة، ونحوها من التخصصات التي لا يمارسونها، وهم مارسوا الإعلام، ونجحوا وتفوقوا فيه؛ ولذلك يستحقون أن يُطلق عليهم لقب إعلاميين؛ لأن مهنة الإعلام مهنة ممارسة، وليست شهادة فقط..!

وختامًا.. انتهينا من خريجي الإعلام، ونتفرغ "لحبايبنا" من خريجي السناب "مشاهير السناب" ممن يطلقون على أنفسهم إعلاميين حينما يقومون بالترويج والدعاية لأي منتج كان للجمهور، معتمدين على ما يملكونه من متابعين؛ ولذلك اشتُهروا.. فهؤلاء بلا خلاف ليسوا إعلاميين حتى لو ادعوا أنهم إعلاميون. والاسم الصحيح لهم "مسوقون"، نعم مسوقون لبضائع تجار ومنتجات مختلفة؛ فليس لهم علاقة بالإعلام؛ لأنهم باختصار لم يمارسوا فنون الإعلام وأدواته، وفي مجالاته (صحافة، تلفاز وإذاعة)؛ فكيف يُطلِق على نفسه إعلاميًّا من رأسه..؟! بل أحد المهتمين بصحة الأسماء الإعلامية اشترط على من يُطلق عليه لقب "إعلامي" أن يمارس اثنين من ثلاثة أو مارسها جميعها.. لكنَّ - بلا شك - اثنين منها يكفي. كما يتفق الكثير من المهتمين على ذلك بأن من مارس صحافة وإذاعة أو صحافة وتلفاز، أو العكس، يستحق أن يطلق عليه لقب إعلامي بلا جدال؛ ولذلك نرى قامات صحفية وكُتابًا كبارًا لا يطلقون على أنفسهم إعلاميين، وبعضهم سبق أن قدَّم أو أعدَّ برامج تلفزيونية أو إذاعية، ومع ذلك يسمي نفسه صحفيًّا فقط، ويفتخر بذلك.. فلماذا الادعاء من بعض الدخلاء على المهنة حينما يمسك المايك، أو يروج على وسيلة تواصل حديثة كالسناب شات، بأن يقول عن نفسه "إعلامي"..؟! فهذا غير صحيح، ولو ادعى عكس ذلك، ولأنه لا يصح غير الصحيح فيمن يستحق الاسم، وهو أن يطلق لقب إعلامي على مَن يمارس مهنة الإعلام حقيقة، كأن يكون قد عمل في (صحافة/ إذاعة/ تلفاز)، أو في اثنين منها على أقل تقدير حتى يطلق عليه لقب إعلامي بحق.. ومبروك عليه هذا اللقب. وغير هذا لا يستحق أن يطلق عليه حتى لو كان من خريجي الإعلام أو من "السنابيين". والله الموفق لكل خير سبحانه..!

ماجد الحربي

الرئيسية/ المملكة

اعلان
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!
سبق

يعتقد بعض خريجي الإعلام أنهم الأحق بالتفرد بتسمية ومصطلح "إعلامي"، وكذلك مشاهير السناب شات يرون أنه يحق لهم أيضًا أن يتسموا بمصطلح "إعلامي".

ومع أنه كوجهة نظر علمية، وليست من بنات أفكاري، ابتداء بأنه "لا مشاحة في الاصطلاح"، بمعنى أن من يمارس مهنة الإعلام، وله خبرة في أكثر من وسيلة إعلامية (مقروءة، مرئية أو مسموعة)، يحق أن يطلق عليه لقب إعلامي، وليس شرطًا أن يكون من خريجي الإعلام؛ بدليل أنه لو أن خريج الإعلام - وبعضهم فعلاً كذلك - يعمل في مهنة لا علاقة لها بالإعلام، لا من بعيد ولا من قريب بأي وسيلة إعلامية، فهو لا يستحق أن يطلق عليه لقب إعلامي؛ لأنه ببساطة شديدة لا يعمل في مجال الإعلام. تمامًا مثل خريج كلية التربية إذا عمل في قطاع آخر غير التعليم، فهل يحق له أن يطلق عليه لقب معلم؛ لأنه تخرج من كلية التربية، وحاصل على شهادة تربوية تؤهله؟!! بالتأكيد لا..!

ولذلك مهنة الإعلام مهنة هواية أكثر من كونها شهادة.. والميدان الإعلامي موجود فيه كثير من النماذج من غير خريجي الإعلام، ولهم باع وشهرة واسعة في المجال الإعلامي، وهم من خريجي الفيزياء الطبية، والصيدلة، ونحوها من التخصصات التي لا يمارسونها، وهم مارسوا الإعلام، ونجحوا وتفوقوا فيه؛ ولذلك يستحقون أن يُطلق عليهم لقب إعلاميين؛ لأن مهنة الإعلام مهنة ممارسة، وليست شهادة فقط..!

وختامًا.. انتهينا من خريجي الإعلام، ونتفرغ "لحبايبنا" من خريجي السناب "مشاهير السناب" ممن يطلقون على أنفسهم إعلاميين حينما يقومون بالترويج والدعاية لأي منتج كان للجمهور، معتمدين على ما يملكونه من متابعين؛ ولذلك اشتُهروا.. فهؤلاء بلا خلاف ليسوا إعلاميين حتى لو ادعوا أنهم إعلاميون. والاسم الصحيح لهم "مسوقون"، نعم مسوقون لبضائع تجار ومنتجات مختلفة؛ فليس لهم علاقة بالإعلام؛ لأنهم باختصار لم يمارسوا فنون الإعلام وأدواته، وفي مجالاته (صحافة، تلفاز وإذاعة)؛ فكيف يُطلِق على نفسه إعلاميًّا من رأسه..؟! بل أحد المهتمين بصحة الأسماء الإعلامية اشترط على من يُطلق عليه لقب "إعلامي" أن يمارس اثنين من ثلاثة أو مارسها جميعها.. لكنَّ - بلا شك - اثنين منها يكفي. كما يتفق الكثير من المهتمين على ذلك بأن من مارس صحافة وإذاعة أو صحافة وتلفاز، أو العكس، يستحق أن يطلق عليه لقب إعلامي بلا جدال؛ ولذلك نرى قامات صحفية وكُتابًا كبارًا لا يطلقون على أنفسهم إعلاميين، وبعضهم سبق أن قدَّم أو أعدَّ برامج تلفزيونية أو إذاعية، ومع ذلك يسمي نفسه صحفيًّا فقط، ويفتخر بذلك.. فلماذا الادعاء من بعض الدخلاء على المهنة حينما يمسك المايك، أو يروج على وسيلة تواصل حديثة كالسناب شات، بأن يقول عن نفسه "إعلامي"..؟! فهذا غير صحيح، ولو ادعى عكس ذلك، ولأنه لا يصح غير الصحيح فيمن يستحق الاسم، وهو أن يطلق لقب إعلامي على مَن يمارس مهنة الإعلام حقيقة، كأن يكون قد عمل في (صحافة/ إذاعة/ تلفاز)، أو في اثنين منها على أقل تقدير حتى يطلق عليه لقب إعلامي بحق.. ومبروك عليه هذا اللقب. وغير هذا لا يستحق أن يطلق عليه حتى لو كان من خريجي الإعلام أو من "السنابيين". والله الموفق لكل خير سبحانه..!

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
09:55 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
11:17 PM

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي - الرياض
A A A
0
72

يعتقد بعض خريجي الإعلام أنهم الأحق بالتفرد بتسمية ومصطلح "إعلامي"، وكذلك مشاهير السناب شات يرون أنه يحق لهم أيضًا أن يتسموا بمصطلح "إعلامي".

ومع أنه كوجهة نظر علمية، وليست من بنات أفكاري، ابتداء بأنه "لا مشاحة في الاصطلاح"، بمعنى أن من يمارس مهنة الإعلام، وله خبرة في أكثر من وسيلة إعلامية (مقروءة، مرئية أو مسموعة)، يحق أن يطلق عليه لقب إعلامي، وليس شرطًا أن يكون من خريجي الإعلام؛ بدليل أنه لو أن خريج الإعلام - وبعضهم فعلاً كذلك - يعمل في مهنة لا علاقة لها بالإعلام، لا من بعيد ولا من قريب بأي وسيلة إعلامية، فهو لا يستحق أن يطلق عليه لقب إعلامي؛ لأنه ببساطة شديدة لا يعمل في مجال الإعلام. تمامًا مثل خريج كلية التربية إذا عمل في قطاع آخر غير التعليم، فهل يحق له أن يطلق عليه لقب معلم؛ لأنه تخرج من كلية التربية، وحاصل على شهادة تربوية تؤهله؟!! بالتأكيد لا..!

ولذلك مهنة الإعلام مهنة هواية أكثر من كونها شهادة.. والميدان الإعلامي موجود فيه كثير من النماذج من غير خريجي الإعلام، ولهم باع وشهرة واسعة في المجال الإعلامي، وهم من خريجي الفيزياء الطبية، والصيدلة، ونحوها من التخصصات التي لا يمارسونها، وهم مارسوا الإعلام، ونجحوا وتفوقوا فيه؛ ولذلك يستحقون أن يُطلق عليهم لقب إعلاميين؛ لأن مهنة الإعلام مهنة ممارسة، وليست شهادة فقط..!

وختامًا.. انتهينا من خريجي الإعلام، ونتفرغ "لحبايبنا" من خريجي السناب "مشاهير السناب" ممن يطلقون على أنفسهم إعلاميين حينما يقومون بالترويج والدعاية لأي منتج كان للجمهور، معتمدين على ما يملكونه من متابعين؛ ولذلك اشتُهروا.. فهؤلاء بلا خلاف ليسوا إعلاميين حتى لو ادعوا أنهم إعلاميون. والاسم الصحيح لهم "مسوقون"، نعم مسوقون لبضائع تجار ومنتجات مختلفة؛ فليس لهم علاقة بالإعلام؛ لأنهم باختصار لم يمارسوا فنون الإعلام وأدواته، وفي مجالاته (صحافة، تلفاز وإذاعة)؛ فكيف يُطلِق على نفسه إعلاميًّا من رأسه..؟! بل أحد المهتمين بصحة الأسماء الإعلامية اشترط على من يُطلق عليه لقب "إعلامي" أن يمارس اثنين من ثلاثة أو مارسها جميعها.. لكنَّ - بلا شك - اثنين منها يكفي. كما يتفق الكثير من المهتمين على ذلك بأن من مارس صحافة وإذاعة أو صحافة وتلفاز، أو العكس، يستحق أن يطلق عليه لقب إعلامي بلا جدال؛ ولذلك نرى قامات صحفية وكُتابًا كبارًا لا يطلقون على أنفسهم إعلاميين، وبعضهم سبق أن قدَّم أو أعدَّ برامج تلفزيونية أو إذاعية، ومع ذلك يسمي نفسه صحفيًّا فقط، ويفتخر بذلك.. فلماذا الادعاء من بعض الدخلاء على المهنة حينما يمسك المايك، أو يروج على وسيلة تواصل حديثة كالسناب شات، بأن يقول عن نفسه "إعلامي"..؟! فهذا غير صحيح، ولو ادعى عكس ذلك، ولأنه لا يصح غير الصحيح فيمن يستحق الاسم، وهو أن يطلق لقب إعلامي على مَن يمارس مهنة الإعلام حقيقة، كأن يكون قد عمل في (صحافة/ إذاعة/ تلفاز)، أو في اثنين منها على أقل تقدير حتى يطلق عليه لقب إعلامي بحق.. ومبروك عليه هذا اللقب. وغير هذا لا يستحق أن يطلق عليه حتى لو كان من خريجي الإعلام أو من "السنابيين". والله الموفق لكل خير سبحانه..!

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,063
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,134
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,516
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,799

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة