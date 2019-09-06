"العقاري" لـ"سبق": قوائم الانتظار ستصبح صفر في 2020

أكد المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي، لـ"سبق"، أنه سيتم في العام 2020 إعلان الموافقة النهائية لجميع المستفيدين في الصندوق، مضيفاً "ونكون بذلك قد أنهينا جميع من على قوائم الانتظار".

وكان صندوق التنمية العقارية أوضح اليوم أنه لم يتبقَّ على قوائم الانتظار سوى 90 ألف مستفيد ستتم خدمتهم خلال العام المقبل مشيراً إلى أنه تمت خدمة 390 ألف مستفيد بشكل فعلي.

وشهدت عقود التمويل العقاري السكني المقدم من الصندوق للأفراد؛ نمواً مستمراً خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغت بنهاية 2018م نحو 50.496 عقداً بقيمة إجمالية تُقارب 29.5 مليار ريال، بينما كانت في عام 2017م قرابة 30.833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال.

وشهد الصندوق في عام 2016م توقيع نحو 22.259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.