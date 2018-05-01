وفاة والد المهندس طارق شاكر

توفي الشيخ عبدالله بن يعقوب شاكر، والد المهندس طارق شاكر، من منسوبي أمانة محافظة جدة سابقًا، مساء أمس الأول بالقاهرة.

ويتلقى المهندس "شاكر"، التعازي في وفاة والده، بمكان سكن العائلة، بحي المحمدية في جدة، بساحة جامع بن حمد، أوعلى جواله "٠٥٠٥٦٢٤٢٤٧".