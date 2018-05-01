النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة والد المهندس طارق شاكر

توفي الشيخ عبدالله بن يعقوب شاكر، والد المهندس طارق شاكر، من منسوبي أمانة محافظة جدة سابقًا، مساء أمس الأول بالقاهرة.

ويتلقى المهندس "شاكر"، التعازي في وفاة والده، بمكان سكن العائلة، بحي المحمدية في جدة، بساحة جامع بن حمد، أوعلى جواله "٠٥٠٥٦٢٤٢٤٧".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وفاة والد المهندس طارق شاكر
سبق

توفي الشيخ عبدالله بن يعقوب شاكر، والد المهندس طارق شاكر، من منسوبي أمانة محافظة جدة سابقًا، مساء أمس الأول بالقاهرة.

ويتلقى المهندس "شاكر"، التعازي في وفاة والده، بمكان سكن العائلة، بحي المحمدية في جدة، بساحة جامع بن حمد، أوعلى جواله "٠٥٠٥٦٢٤٢٤٧".

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
04:59 PM

وفاة والد المهندس طارق شاكر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
355

توفي الشيخ عبدالله بن يعقوب شاكر، والد المهندس طارق شاكر، من منسوبي أمانة محافظة جدة سابقًا، مساء أمس الأول بالقاهرة.

ويتلقى المهندس "شاكر"، التعازي في وفاة والده، بمكان سكن العائلة، بحي المحمدية في جدة، بساحة جامع بن حمد، أوعلى جواله "٠٥٠٥٦٢٤٢٤٧".

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,407
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,095
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,175
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,298

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة