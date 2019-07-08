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"التجارة" تستدعي 76 مركبة بنتلي "Continental GT"

لخلل في لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى التعطل ووقوع حوادث

استدعت وزارة التجارة 76 مركبة بنتلي "Continental GT" 2018 - 2019 لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa للتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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"التجارة" تستدعي 76 مركبة بنتلي "Continental GT"
سبق

استدعت وزارة التجارة 76 مركبة بنتلي "Continental GT" 2018 - 2019 لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa للتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
03:42 PM

"التجارة" تستدعي 76 مركبة بنتلي "Continental GT"

لخلل في لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى التعطل ووقوع حوادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعت وزارة التجارة 76 مركبة بنتلي "Continental GT" 2018 - 2019 لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa للتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,752
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,576
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,889
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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