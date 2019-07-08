وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa للتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

استدعت وزارة التجارة 76 مركبة بنتلي "Continental GT" 2018 - 2019 لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

"التجارة" تستدعي 76 مركبة بنتلي "Continental GT" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-08 استدعت وزارة التجارة 76 مركبة بنتلي "Continental GT" 2018 - 2019 لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث. وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa للتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 03:42 PM

"التجارة" تستدعي 76 مركبة بنتلي "Continental GT" لخلل في لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى التعطل ووقوع حوادث





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استدعت وزارة التجارة 76 مركبة بنتلي "Continental GT" 2018 - 2019 لخلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa للتواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.