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بريطانيا تُسجِّل 30,693 إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 9,272,066 والوفيات 141,743 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,272,066، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,743.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تُسجِّل 30,693 إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا
سبق

سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,272,066، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,743.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
12:52 AM

بريطانيا تُسجِّل 30,693 إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 9,272,066 والوفيات 141,743 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,272,066، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,743.

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