بريطانيا تُسجِّل 30,693 إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا

سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,272,066، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,743.
بريطانيا تُسجِّل 30,693 إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات 9,272,066 والوفيات 141,743 شخصًا
سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,272,066، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,743.
سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تُسجِّل 30,693 إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات 9,272,066 والوفيات 141,743 شخصًا
سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,272,066، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,743.