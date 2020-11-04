"الموارد البشرية": مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لا تشمل السائق الخاص والبستاني والحارس المنزلي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في رد على استفسار "سبق" أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لا تشمل العمالة المنزلية، ومن في حكمهم مثل السائق الخاص والبستاني والحارس المنزلي

مبينة أن المبادرة تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص.