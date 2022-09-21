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جامعة الطائف تستضيف ١٥ وفدًا من طلاب الجامعات الخليجية

استضافت جامعة الطائف مجموعة من طلاب الجامعات الخليجية المشاركين في الزيارة الطلابية الـ٢٨ لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠ محرم ١٤٤١هـ.

وذكر عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر بن معيض البقمي، أن عدد الوفود الطلابية المشاركة في الزيارة بلغ ١٥ وفدًا ضمت أكثر من ١٢٠ شخصًا بين طلاب ومشرفين ولجان عاملة.

وقال: الزيارة الطلابية هدفت إلى تعزيز التعارف وتقوية العلاقات بين طلاب الجامعات الخليجية، وزيادة التواصل الاجتماعي والتعليمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأضاف "البقمي": هذه الزيارة تأتي تحت إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتشارك بها جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة الطلابية كان متنوعًا؛ إذ تضمن زيارة المواقع التاريخية في محافظة الطائف، مثل سد عكرمة، بيت الكاتب، بيت الكعكي، متحف الشريف.

وأوضح أن أعضاء الوفود الطلابية الخليجية زاروا أيضًا بعض المواقع العلمية؛ مثل جامعة الطائف، مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، إضافة إلى زيارة المواقع السياحية، ومنها تلفريك الهدا، منطقة وسط البلد، محور النور.

وأكد "البقمي" أن ختام البرنامج اشتمل على تنظيم حفل قدم من خلاله طلاب جامعة الطائف عرضًا مسرحيًّا، وأوبريتًا وطنيًّا، وذلك بالقاعة الكبرى في مقر الجامعة الرئيس في الحوية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة الطائف تستضيف ١٥ وفدًا من طلاب الجامعات الخليجية
سبق

استضافت جامعة الطائف مجموعة من طلاب الجامعات الخليجية المشاركين في الزيارة الطلابية الـ٢٨ لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠ محرم ١٤٤١هـ.

وذكر عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر بن معيض البقمي، أن عدد الوفود الطلابية المشاركة في الزيارة بلغ ١٥ وفدًا ضمت أكثر من ١٢٠ شخصًا بين طلاب ومشرفين ولجان عاملة.

وقال: الزيارة الطلابية هدفت إلى تعزيز التعارف وتقوية العلاقات بين طلاب الجامعات الخليجية، وزيادة التواصل الاجتماعي والتعليمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأضاف "البقمي": هذه الزيارة تأتي تحت إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتشارك بها جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة الطلابية كان متنوعًا؛ إذ تضمن زيارة المواقع التاريخية في محافظة الطائف، مثل سد عكرمة، بيت الكاتب، بيت الكعكي، متحف الشريف.

وأوضح أن أعضاء الوفود الطلابية الخليجية زاروا أيضًا بعض المواقع العلمية؛ مثل جامعة الطائف، مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، إضافة إلى زيارة المواقع السياحية، ومنها تلفريك الهدا، منطقة وسط البلد، محور النور.

وأكد "البقمي" أن ختام البرنامج اشتمل على تنظيم حفل قدم من خلاله طلاب جامعة الطائف عرضًا مسرحيًّا، وأوبريتًا وطنيًّا، وذلك بالقاعة الكبرى في مقر الجامعة الرئيس في الحوية.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
02:17 PM

جامعة الطائف تستضيف ١٥ وفدًا من طلاب الجامعات الخليجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استضافت جامعة الطائف مجموعة من طلاب الجامعات الخليجية المشاركين في الزيارة الطلابية الـ٢٨ لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠ محرم ١٤٤١هـ.

وذكر عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر بن معيض البقمي، أن عدد الوفود الطلابية المشاركة في الزيارة بلغ ١٥ وفدًا ضمت أكثر من ١٢٠ شخصًا بين طلاب ومشرفين ولجان عاملة.

وقال: الزيارة الطلابية هدفت إلى تعزيز التعارف وتقوية العلاقات بين طلاب الجامعات الخليجية، وزيادة التواصل الاجتماعي والتعليمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأضاف "البقمي": هذه الزيارة تأتي تحت إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتشارك بها جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة الطلابية كان متنوعًا؛ إذ تضمن زيارة المواقع التاريخية في محافظة الطائف، مثل سد عكرمة، بيت الكاتب، بيت الكعكي، متحف الشريف.

وأوضح أن أعضاء الوفود الطلابية الخليجية زاروا أيضًا بعض المواقع العلمية؛ مثل جامعة الطائف، مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، إضافة إلى زيارة المواقع السياحية، ومنها تلفريك الهدا، منطقة وسط البلد، محور النور.

وأكد "البقمي" أن ختام البرنامج اشتمل على تنظيم حفل قدم من خلاله طلاب جامعة الطائف عرضًا مسرحيًّا، وأوبريتًا وطنيًّا، وذلك بالقاعة الكبرى في مقر الجامعة الرئيس في الحوية.

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