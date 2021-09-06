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الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

المؤشر العام أغلق اليوم عند مستوى 11408 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع 0.6 في المائة، ليسجل المؤشر العام أعلى إغلاق منذ يناير 2008.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11408 نقاط مرتفعاً بنحو 72 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.47 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 195.9 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 311.5 ألف صفقة.

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الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008
سبق

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع 0.6 في المائة، ليسجل المؤشر العام أعلى إغلاق منذ يناير 2008.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11408 نقاط مرتفعاً بنحو 72 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.47 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 195.9 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 311.5 ألف صفقة.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
03:30 PM

الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ 2008

المؤشر العام أغلق اليوم عند مستوى 11408 نقطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع 0.6 في المائة، ليسجل المؤشر العام أعلى إغلاق منذ يناير 2008.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11408 نقاط مرتفعاً بنحو 72 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.47 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 195.9 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 311.5 ألف صفقة.

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