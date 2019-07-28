وفي التفاصيل، تسبَّبت الأمطار في انقطاع الكهرباء على بعض المواقع في محافظة فيفاء، فيما لا تزال تعاني أجزاء واسعة من المحافظة ضعفًا في الاتصال والإنترنت.

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات منطقة جازان عصر اليوم الأحد، شملت فيفاء والداير والعيدابي وهروب.

انقطاع الكهرباء وضَعْف الاتصال بفيفاء بسبب الأمطار على منطقة جازان عبدالرحمن السلماني سبق 2019-07-28 هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات منطقة جازان عصر اليوم الأحد، شملت فيفاء والداير والعيدابي وهروب. وفي التفاصيل، تسبَّبت الأمطار في انقطاع الكهرباء على بعض المواقع في محافظة فيفاء، فيما لا تزال تعاني أجزاء واسعة من المحافظة ضعفًا في الاتصال والإنترنت.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 11:19 PM

انقطاع الكهرباء وضَعْف الاتصال بفيفاء بسبب الأمطار على منطقة جازان أجزاء واسعة من المحافظة لا تزال تعاني الانقطاعات





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هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات منطقة جازان عصر اليوم الأحد، شملت فيفاء والداير والعيدابي وهروب.

وفي التفاصيل، تسبَّبت الأمطار في انقطاع الكهرباء على بعض المواقع في محافظة فيفاء، فيما لا تزال تعاني أجزاء واسعة من المحافظة ضعفًا في الاتصال والإنترنت.