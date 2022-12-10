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"الرياض" أفضل مدينة للعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وسكانها "الأسعد"

الترتيب استند على العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة

كشف بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، إجراء دراسة بعنوان "أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 6 سبتمبر وحتى 2 اكتوبر2017، حيث كشفت الدراسة بأن الرياض هي واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في المنطقة.

وقد استند الترتيب في هذه الدراسة على العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة والعوامل الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن "بيت.كوم"، أن العاصمة السعودية "الرياض"، احتلت المرتبة الأفضل في جميع النواحي تقريباً، كما سجلت درجة عالية على مقياس سعادة السكان، حيث أشار 48 % من سكان الرياض إلى أنهم سعداء بالعيش في مدينتهم.

وأخذت الدراسة عديد العوامل لاختيار المدن الأفضل للعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أهمها مستوى الجريمة المنخفض، وفعالية القوانين والمساواة بين جميع الجنسيات وتوافر الأنشطة المناسبة للأسر ومرافق الترفيه وتوفر المياه النظيفة والشوارع المناسبة، واستعداد السوق لقبول وتبني أفكار وابتكارات جديدة إلى جانب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحصلت الرياض على تقييمات عالية في جميع العوامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرياض" أفضل مدينة للعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وسكانها "الأسعد"
سبق

كشف بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، إجراء دراسة بعنوان "أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 6 سبتمبر وحتى 2 اكتوبر2017، حيث كشفت الدراسة بأن الرياض هي واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في المنطقة.

وقد استند الترتيب في هذه الدراسة على العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة والعوامل الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن "بيت.كوم"، أن العاصمة السعودية "الرياض"، احتلت المرتبة الأفضل في جميع النواحي تقريباً، كما سجلت درجة عالية على مقياس سعادة السكان، حيث أشار 48 % من سكان الرياض إلى أنهم سعداء بالعيش في مدينتهم.

وأخذت الدراسة عديد العوامل لاختيار المدن الأفضل للعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أهمها مستوى الجريمة المنخفض، وفعالية القوانين والمساواة بين جميع الجنسيات وتوافر الأنشطة المناسبة للأسر ومرافق الترفيه وتوفر المياه النظيفة والشوارع المناسبة، واستعداد السوق لقبول وتبني أفكار وابتكارات جديدة إلى جانب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحصلت الرياض على تقييمات عالية في جميع العوامل.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
09:43 PM

"الرياض" أفضل مدينة للعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. وسكانها "الأسعد"

الترتيب استند على العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة

A A A
خالد علي - الرياض
59
18,472

كشف بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، إجراء دراسة بعنوان "أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 6 سبتمبر وحتى 2 اكتوبر2017، حيث كشفت الدراسة بأن الرياض هي واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في المنطقة.

وقد استند الترتيب في هذه الدراسة على العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية ومستوى المعيشة والعوامل الاجتماعية والثقافية وريادة الأعمال.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن "بيت.كوم"، أن العاصمة السعودية "الرياض"، احتلت المرتبة الأفضل في جميع النواحي تقريباً، كما سجلت درجة عالية على مقياس سعادة السكان، حيث أشار 48 % من سكان الرياض إلى أنهم سعداء بالعيش في مدينتهم.

وأخذت الدراسة عديد العوامل لاختيار المدن الأفضل للعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أهمها مستوى الجريمة المنخفض، وفعالية القوانين والمساواة بين جميع الجنسيات وتوافر الأنشطة المناسبة للأسر ومرافق الترفيه وتوفر المياه النظيفة والشوارع المناسبة، واستعداد السوق لقبول وتبني أفكار وابتكارات جديدة إلى جانب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحصلت الرياض على تقييمات عالية في جميع العوامل.

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