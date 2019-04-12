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كليتا الطب بشقراء والدوادمي تطلقان 3 مبادرات للتصدي لمواجهة "كورونا"

تتضمن دورات تدريبية وإنشاء منصة إلكترونية وعيادة للدعم النفسي

أطلقت كلية الطب بشقراء وكلية الطب بالدوادمي بجامعة شقراء مشروعاً متكاملاً مكوناً من عدة مبادرات لضمان جاهزية الكوادر الصحية بجامعة شقراء للتصدي للجائحة العالمية، حيث اشتق اسم المشروع من (SURE) وتعني (التأكد) من (Shaqra University REsponse) حيث تشير إلى الثقة التامة والتأكد من الأمر لتأهيل الكوادر الصحية.

ومشروع (SURE) المتكامل للاستجابة لجائحة كورونا الجديد هو مشروع لتأهيل الكوادر الصحية والأطباء وأطباء الامتياز وطلاب الكليات الصحية وتقديم الدعم خاصة في المنطقة الجغرافية لجامعة شقراء.

ويشمل المشروع عدة مبادرات تتمثل أولها في (SURE- Webinars) وهي دورات تدريبية متخصصة لتأهيل وضمان جاهزية الكوادر الصحية تقدم عن بعد عبر استخدام برامج Zoom وYouTube كما تشمل المبادرة الثانية (SURE – Resources) إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لمصادر المعلومات متوفرة على منصة جامعة شقراء للتعليم الإلكتروني وتتضمن محتوى إلكترونياً من جميع المصادر العلمية العالمية والمحلية الموثقة، وتتكون من أبحاث علمية وأدلة إرشادية وبرامج تدريبية.


بينما تضم المبادرة الثالثة (SURE- Psychiatry Virtual Clinic) عيادة الدعم النفسي الافتراضية، حيث تقدم الدعم النفسي والاستشارات للوقاية من القلق والمشاكل النفسية المرتبطة بجائحة كورونا.

يأتي هذا المشروع كإحدى ثمار الجهود المبذولة من الكوادر الطبية الوطنية بكليتي الطب بجامعة شقراء بتوجيه من عميد كلية الطب بشقراء المشرف على عمادة كلية الطب بالدوادمي الدكتور فراس بن منصور المرشد.

كلية الطب بشقراء كلية الطب بالدوادمي جامعة شقراء فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كليتا الطب بشقراء والدوادمي تطلقان 3 مبادرات للتصدي لمواجهة "كورونا"
سبق

أطلقت كلية الطب بشقراء وكلية الطب بالدوادمي بجامعة شقراء مشروعاً متكاملاً مكوناً من عدة مبادرات لضمان جاهزية الكوادر الصحية بجامعة شقراء للتصدي للجائحة العالمية، حيث اشتق اسم المشروع من (SURE) وتعني (التأكد) من (Shaqra University REsponse) حيث تشير إلى الثقة التامة والتأكد من الأمر لتأهيل الكوادر الصحية.

ومشروع (SURE) المتكامل للاستجابة لجائحة كورونا الجديد هو مشروع لتأهيل الكوادر الصحية والأطباء وأطباء الامتياز وطلاب الكليات الصحية وتقديم الدعم خاصة في المنطقة الجغرافية لجامعة شقراء.

ويشمل المشروع عدة مبادرات تتمثل أولها في (SURE- Webinars) وهي دورات تدريبية متخصصة لتأهيل وضمان جاهزية الكوادر الصحية تقدم عن بعد عبر استخدام برامج Zoom وYouTube كما تشمل المبادرة الثانية (SURE – Resources) إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لمصادر المعلومات متوفرة على منصة جامعة شقراء للتعليم الإلكتروني وتتضمن محتوى إلكترونياً من جميع المصادر العلمية العالمية والمحلية الموثقة، وتتكون من أبحاث علمية وأدلة إرشادية وبرامج تدريبية.


بينما تضم المبادرة الثالثة (SURE- Psychiatry Virtual Clinic) عيادة الدعم النفسي الافتراضية، حيث تقدم الدعم النفسي والاستشارات للوقاية من القلق والمشاكل النفسية المرتبطة بجائحة كورونا.

يأتي هذا المشروع كإحدى ثمار الجهود المبذولة من الكوادر الطبية الوطنية بكليتي الطب بجامعة شقراء بتوجيه من عميد كلية الطب بشقراء المشرف على عمادة كلية الطب بالدوادمي الدكتور فراس بن منصور المرشد.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:15 PM

كليتا الطب بشقراء والدوادمي تطلقان 3 مبادرات للتصدي لمواجهة "كورونا"

تتضمن دورات تدريبية وإنشاء منصة إلكترونية وعيادة للدعم النفسي

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فلاح الجوفان - شقراء
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أطلقت كلية الطب بشقراء وكلية الطب بالدوادمي بجامعة شقراء مشروعاً متكاملاً مكوناً من عدة مبادرات لضمان جاهزية الكوادر الصحية بجامعة شقراء للتصدي للجائحة العالمية، حيث اشتق اسم المشروع من (SURE) وتعني (التأكد) من (Shaqra University REsponse) حيث تشير إلى الثقة التامة والتأكد من الأمر لتأهيل الكوادر الصحية.

ومشروع (SURE) المتكامل للاستجابة لجائحة كورونا الجديد هو مشروع لتأهيل الكوادر الصحية والأطباء وأطباء الامتياز وطلاب الكليات الصحية وتقديم الدعم خاصة في المنطقة الجغرافية لجامعة شقراء.

ويشمل المشروع عدة مبادرات تتمثل أولها في (SURE- Webinars) وهي دورات تدريبية متخصصة لتأهيل وضمان جاهزية الكوادر الصحية تقدم عن بعد عبر استخدام برامج Zoom وYouTube كما تشمل المبادرة الثانية (SURE – Resources) إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لمصادر المعلومات متوفرة على منصة جامعة شقراء للتعليم الإلكتروني وتتضمن محتوى إلكترونياً من جميع المصادر العلمية العالمية والمحلية الموثقة، وتتكون من أبحاث علمية وأدلة إرشادية وبرامج تدريبية.


بينما تضم المبادرة الثالثة (SURE- Psychiatry Virtual Clinic) عيادة الدعم النفسي الافتراضية، حيث تقدم الدعم النفسي والاستشارات للوقاية من القلق والمشاكل النفسية المرتبطة بجائحة كورونا.

يأتي هذا المشروع كإحدى ثمار الجهود المبذولة من الكوادر الطبية الوطنية بكليتي الطب بجامعة شقراء بتوجيه من عميد كلية الطب بشقراء المشرف على عمادة كلية الطب بالدوادمي الدكتور فراس بن منصور المرشد.

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