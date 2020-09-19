تعرف على أول وأصغر سعودي يشارك في بطولة المبارزة الأمريكية

والده لـ"سبق": تعد مكسباً لأي لاعب وسنرفع راية الوطن عالياً

يستعد الطفل سيف تركي العنزي، البالغ من العمر 6 سنوات، لخوض بطولة ‏(Fairfax challenge) للمبارزة والمقامة في (ولاية فرجينيا)، حيث يعد أول وأصغر سعودي يشارك في بطولة دولية خارجية بتاريخ المبارزة السعودية منذ تأسيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

وتعتبر هذه البطولة والتي تصادف انطلاقها مع اليوم الوطني السعودي من أقوى البطولات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فيها أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وقال والد الطفل "سيف"، المدرب تركي يحيى العنزي لـ"سبق": إن المشاركة في مثل هذه البطولات نفخر بها وتعد مكسباً لأي لاعب، وبإذن الله سنحقق إنجازاً جديداً لرفع راية الوطن في يوم الوطن، إذ تصادف إقامة البطولة اليوم الوطني السعودي 89.

وأضاف: "أنا أقيم في أمريكا منذ 2017م وكنت أعمل مدير الأداء الرياضي سابقاً في الاتحاد السعودي للمبارزة، وتدرجت من لاعب منتخب، إلى مدرب منتخب، وصولاً إلى مدير فني ومدير الأداء الرياضي، إضافة إلى ذلك مدرس تربية بدنية منذ أكثر من ١٥ سنة قبل الانتقال لأمريكا.

وتابع: "استطعت بتوفيق من الله إنشاء أكاديمية للمبارزة في أمريكا، وأعتبر أول سعودي وخليجي ينشئ أكاديمية للمبارزة في الولايات المتحدة، حيث بدأت بـ٤ لاعبين، وبفضل من الله نجحنا في الحصول على أول ميدالية في أول مشاركة لنا، على مستوى أمريكا، ولديّ الآن عدد لا بأس به من اللاعبين ومضى على عمر الأكاديمية سنة متخذاً اللون (الأخضر) لوناً رسمياً للأكاديمية، إضافة إلى ذلك لديّ مشروع (المبارزة المدرسية) في عدة مدارس في أمريكا وهو في مراحله الأولى.