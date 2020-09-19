النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على أول وأصغر سعودي يشارك في بطولة المبارزة الأمريكية

والده لـ"سبق": تعد مكسباً لأي لاعب وسنرفع راية الوطن عالياً

يستعد الطفل سيف تركي العنزي، البالغ من العمر 6 سنوات، لخوض بطولة ‏(Fairfax challenge) للمبارزة والمقامة في (ولاية فرجينيا)، حيث يعد أول وأصغر سعودي يشارك في بطولة دولية خارجية بتاريخ المبارزة السعودية منذ تأسيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

وتعتبر هذه البطولة والتي تصادف انطلاقها مع اليوم الوطني السعودي من أقوى البطولات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فيها أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وقال والد الطفل "سيف"، المدرب تركي يحيى العنزي لـ"سبق": إن المشاركة في مثل هذه البطولات نفخر بها وتعد مكسباً لأي لاعب، وبإذن الله سنحقق إنجازاً جديداً لرفع راية الوطن في يوم الوطن، إذ تصادف إقامة البطولة اليوم الوطني السعودي 89.

وأضاف: "أنا أقيم في أمريكا منذ 2017م وكنت أعمل مدير الأداء الرياضي سابقاً في الاتحاد السعودي للمبارزة، وتدرجت من لاعب منتخب، إلى مدرب منتخب، وصولاً إلى مدير فني ومدير الأداء الرياضي، إضافة إلى ذلك مدرس تربية بدنية منذ أكثر من ١٥ سنة قبل الانتقال لأمريكا.

وتابع: "استطعت بتوفيق من الله إنشاء أكاديمية للمبارزة في أمريكا، وأعتبر أول سعودي وخليجي ينشئ أكاديمية للمبارزة في الولايات المتحدة، حيث بدأت بـ٤ لاعبين، وبفضل من الله نجحنا في الحصول على أول ميدالية في أول مشاركة لنا، على مستوى أمريكا، ولديّ الآن عدد لا بأس به من اللاعبين ومضى على عمر الأكاديمية سنة متخذاً اللون (الأخضر) لوناً رسمياً للأكاديمية، إضافة إلى ذلك لديّ مشروع (المبارزة المدرسية) في عدة مدارس في أمريكا وهو في مراحله الأولى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على أول وأصغر سعودي يشارك في بطولة المبارزة الأمريكية
سبق

يستعد الطفل سيف تركي العنزي، البالغ من العمر 6 سنوات، لخوض بطولة ‏(Fairfax challenge) للمبارزة والمقامة في (ولاية فرجينيا)، حيث يعد أول وأصغر سعودي يشارك في بطولة دولية خارجية بتاريخ المبارزة السعودية منذ تأسيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

وتعتبر هذه البطولة والتي تصادف انطلاقها مع اليوم الوطني السعودي من أقوى البطولات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فيها أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وقال والد الطفل "سيف"، المدرب تركي يحيى العنزي لـ"سبق": إن المشاركة في مثل هذه البطولات نفخر بها وتعد مكسباً لأي لاعب، وبإذن الله سنحقق إنجازاً جديداً لرفع راية الوطن في يوم الوطن، إذ تصادف إقامة البطولة اليوم الوطني السعودي 89.

وأضاف: "أنا أقيم في أمريكا منذ 2017م وكنت أعمل مدير الأداء الرياضي سابقاً في الاتحاد السعودي للمبارزة، وتدرجت من لاعب منتخب، إلى مدرب منتخب، وصولاً إلى مدير فني ومدير الأداء الرياضي، إضافة إلى ذلك مدرس تربية بدنية منذ أكثر من ١٥ سنة قبل الانتقال لأمريكا.

وتابع: "استطعت بتوفيق من الله إنشاء أكاديمية للمبارزة في أمريكا، وأعتبر أول سعودي وخليجي ينشئ أكاديمية للمبارزة في الولايات المتحدة، حيث بدأت بـ٤ لاعبين، وبفضل من الله نجحنا في الحصول على أول ميدالية في أول مشاركة لنا، على مستوى أمريكا، ولديّ الآن عدد لا بأس به من اللاعبين ومضى على عمر الأكاديمية سنة متخذاً اللون (الأخضر) لوناً رسمياً للأكاديمية، إضافة إلى ذلك لديّ مشروع (المبارزة المدرسية) في عدة مدارس في أمريكا وهو في مراحله الأولى.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:27 PM

تعرف على أول وأصغر سعودي يشارك في بطولة المبارزة الأمريكية

والده لـ"سبق": تعد مكسباً لأي لاعب وسنرفع راية الوطن عالياً

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
3,826

يستعد الطفل سيف تركي العنزي، البالغ من العمر 6 سنوات، لخوض بطولة ‏(Fairfax challenge) للمبارزة والمقامة في (ولاية فرجينيا)، حيث يعد أول وأصغر سعودي يشارك في بطولة دولية خارجية بتاريخ المبارزة السعودية منذ تأسيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

وتعتبر هذه البطولة والتي تصادف انطلاقها مع اليوم الوطني السعودي من أقوى البطولات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فيها أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وقال والد الطفل "سيف"، المدرب تركي يحيى العنزي لـ"سبق": إن المشاركة في مثل هذه البطولات نفخر بها وتعد مكسباً لأي لاعب، وبإذن الله سنحقق إنجازاً جديداً لرفع راية الوطن في يوم الوطن، إذ تصادف إقامة البطولة اليوم الوطني السعودي 89.

وأضاف: "أنا أقيم في أمريكا منذ 2017م وكنت أعمل مدير الأداء الرياضي سابقاً في الاتحاد السعودي للمبارزة، وتدرجت من لاعب منتخب، إلى مدرب منتخب، وصولاً إلى مدير فني ومدير الأداء الرياضي، إضافة إلى ذلك مدرس تربية بدنية منذ أكثر من ١٥ سنة قبل الانتقال لأمريكا.

وتابع: "استطعت بتوفيق من الله إنشاء أكاديمية للمبارزة في أمريكا، وأعتبر أول سعودي وخليجي ينشئ أكاديمية للمبارزة في الولايات المتحدة، حيث بدأت بـ٤ لاعبين، وبفضل من الله نجحنا في الحصول على أول ميدالية في أول مشاركة لنا، على مستوى أمريكا، ولديّ الآن عدد لا بأس به من اللاعبين ومضى على عمر الأكاديمية سنة متخذاً اللون (الأخضر) لوناً رسمياً للأكاديمية، إضافة إلى ذلك لديّ مشروع (المبارزة المدرسية) في عدة مدارس في أمريكا وهو في مراحله الأولى.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,762
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,966
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,933
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,500

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة