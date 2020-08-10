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حسام بن سعود يطلع على مراحل تطوير المنطقة المركزية لمدينة الباحة

تنفذه الأمانة بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال للمرحلتين "الأولى والثانية"

تفقد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، مشروع تطوير المنطقة المركزية، الذي تنفذه أمانة الباحة، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال للمرحلتين الأولى والثانية، ومشروع إزالة التشوه البصري، ومدة التنفيذ 720 يوماً.

وفور وصوله اطلع على اللوحات الخاصة بالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، مستمعاً إلى شرح مفصل من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، عن المشاريع التي تضمنت مشروع تطوير محور طريق الملك عبدالعزيز ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري المتضمن ممر مشاة مرصوفاً بمادة الجرانيت وحجر البازلت بطول 1300 متر وعرض 2.10 متر، وأشجار محاذ لممر المشاة بعدد 300 شجرة، ممرات محاطة بنباتات الزينة والأزهار الطبيعية والصباريات والصخور الطبيعية بمساحة 1200 متر مربع، وإضاءة ديكورية على امتداد الممرات بعدد 300 عمود، مواقع مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مشروع تحسين وتطوير المنطقة المركزية لمدينة الباحة على مرحلتين، تبلغ مساحة المرحلة الأولى، ٩٨.٠٦٥ مترا مربعاً، ومساحة المرحلة الثانية 100 ألف متر مربع.

وذكر أنه سيتبع تلكما المرحلتين، مرحلتان مستقبليتان ثالثة ورابعة لاستكمال تطوير الأجزاء المتبقية من المنطقة المركزية، حيث تضمنت عناصر المشروع مواقف سيارات، وساحات تجمع للمرتادين، ونوافير ومجسمات جمالية، ومقاهي كوفي شوب، ومظلات، وكراسي جرانيت، وممرات مشاة مظللة، وأعمدة ديكورية، إضافة إلى المشروعات الاستثمارية في المنطقة المركزية وإنشاء مواقف سيارات علوية وسفلية تستوعب عدد ٦٠٠ سيارة، وإنشاء ساحة بلازا وأكشاك ومقاهٍ.

وقال "السواط": المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين المنطقة المركزية لقلب مدينة الباحة، التي تشكل أهمية تاريخية واقتصادية ماضياً وحاضراً كونها تعد موقعاً للحراك والنشاط الاقتصادي والإداري والاجتماعي في المدينة.

وأضاف: الأمانة تسعى من خلال مشروع تطويرها وتأهيلها وتحسينها للقضاء على العشوائية التي تعيق تقديم الخدمات المناسبة للحركة التجارية في قلب المدينة.

وأكد أمير منطقة الباحة عقب الجولة، ضرورة سير العمل بدقة عالية لإنجازه، مشيداً بما تقوم به الأمانة من جهود لإنجاز المشروع، الذي يعد متنفساً سياحياً لأهالي الباحة وزوارها.

ونوّه بتضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية لإنجاز تطوير وسط المدينة، الذي يشكل مرتكزاً لما له من قيمة اقتصادية، حاثاً العاملين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشروع وفق ما خطط له.

أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حسام بن سعود يطلع على مراحل تطوير المنطقة المركزية لمدينة الباحة
سبق

تفقد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، مشروع تطوير المنطقة المركزية، الذي تنفذه أمانة الباحة، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال للمرحلتين الأولى والثانية، ومشروع إزالة التشوه البصري، ومدة التنفيذ 720 يوماً.

وفور وصوله اطلع على اللوحات الخاصة بالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، مستمعاً إلى شرح مفصل من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، عن المشاريع التي تضمنت مشروع تطوير محور طريق الملك عبدالعزيز ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري المتضمن ممر مشاة مرصوفاً بمادة الجرانيت وحجر البازلت بطول 1300 متر وعرض 2.10 متر، وأشجار محاذ لممر المشاة بعدد 300 شجرة، ممرات محاطة بنباتات الزينة والأزهار الطبيعية والصباريات والصخور الطبيعية بمساحة 1200 متر مربع، وإضاءة ديكورية على امتداد الممرات بعدد 300 عمود، مواقع مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مشروع تحسين وتطوير المنطقة المركزية لمدينة الباحة على مرحلتين، تبلغ مساحة المرحلة الأولى، ٩٨.٠٦٥ مترا مربعاً، ومساحة المرحلة الثانية 100 ألف متر مربع.

وذكر أنه سيتبع تلكما المرحلتين، مرحلتان مستقبليتان ثالثة ورابعة لاستكمال تطوير الأجزاء المتبقية من المنطقة المركزية، حيث تضمنت عناصر المشروع مواقف سيارات، وساحات تجمع للمرتادين، ونوافير ومجسمات جمالية، ومقاهي كوفي شوب، ومظلات، وكراسي جرانيت، وممرات مشاة مظللة، وأعمدة ديكورية، إضافة إلى المشروعات الاستثمارية في المنطقة المركزية وإنشاء مواقف سيارات علوية وسفلية تستوعب عدد ٦٠٠ سيارة، وإنشاء ساحة بلازا وأكشاك ومقاهٍ.

وقال "السواط": المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين المنطقة المركزية لقلب مدينة الباحة، التي تشكل أهمية تاريخية واقتصادية ماضياً وحاضراً كونها تعد موقعاً للحراك والنشاط الاقتصادي والإداري والاجتماعي في المدينة.

وأضاف: الأمانة تسعى من خلال مشروع تطويرها وتأهيلها وتحسينها للقضاء على العشوائية التي تعيق تقديم الخدمات المناسبة للحركة التجارية في قلب المدينة.

وأكد أمير منطقة الباحة عقب الجولة، ضرورة سير العمل بدقة عالية لإنجازه، مشيداً بما تقوم به الأمانة من جهود لإنجاز المشروع، الذي يعد متنفساً سياحياً لأهالي الباحة وزوارها.

ونوّه بتضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية لإنجاز تطوير وسط المدينة، الذي يشكل مرتكزاً لما له من قيمة اقتصادية، حاثاً العاملين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشروع وفق ما خطط له.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
02:37 PM

حسام بن سعود يطلع على مراحل تطوير المنطقة المركزية لمدينة الباحة

تنفذه الأمانة بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال للمرحلتين "الأولى والثانية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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تفقد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، مشروع تطوير المنطقة المركزية، الذي تنفذه أمانة الباحة، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال للمرحلتين الأولى والثانية، ومشروع إزالة التشوه البصري، ومدة التنفيذ 720 يوماً.

وفور وصوله اطلع على اللوحات الخاصة بالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، مستمعاً إلى شرح مفصل من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، عن المشاريع التي تضمنت مشروع تطوير محور طريق الملك عبدالعزيز ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري المتضمن ممر مشاة مرصوفاً بمادة الجرانيت وحجر البازلت بطول 1300 متر وعرض 2.10 متر، وأشجار محاذ لممر المشاة بعدد 300 شجرة، ممرات محاطة بنباتات الزينة والأزهار الطبيعية والصباريات والصخور الطبيعية بمساحة 1200 متر مربع، وإضاءة ديكورية على امتداد الممرات بعدد 300 عمود، مواقع مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مشروع تحسين وتطوير المنطقة المركزية لمدينة الباحة على مرحلتين، تبلغ مساحة المرحلة الأولى، ٩٨.٠٦٥ مترا مربعاً، ومساحة المرحلة الثانية 100 ألف متر مربع.

وذكر أنه سيتبع تلكما المرحلتين، مرحلتان مستقبليتان ثالثة ورابعة لاستكمال تطوير الأجزاء المتبقية من المنطقة المركزية، حيث تضمنت عناصر المشروع مواقف سيارات، وساحات تجمع للمرتادين، ونوافير ومجسمات جمالية، ومقاهي كوفي شوب، ومظلات، وكراسي جرانيت، وممرات مشاة مظللة، وأعمدة ديكورية، إضافة إلى المشروعات الاستثمارية في المنطقة المركزية وإنشاء مواقف سيارات علوية وسفلية تستوعب عدد ٦٠٠ سيارة، وإنشاء ساحة بلازا وأكشاك ومقاهٍ.

وقال "السواط": المشروع يهدف إلى تطوير وتحسين المنطقة المركزية لقلب مدينة الباحة، التي تشكل أهمية تاريخية واقتصادية ماضياً وحاضراً كونها تعد موقعاً للحراك والنشاط الاقتصادي والإداري والاجتماعي في المدينة.

وأضاف: الأمانة تسعى من خلال مشروع تطويرها وتأهيلها وتحسينها للقضاء على العشوائية التي تعيق تقديم الخدمات المناسبة للحركة التجارية في قلب المدينة.

وأكد أمير منطقة الباحة عقب الجولة، ضرورة سير العمل بدقة عالية لإنجازه، مشيداً بما تقوم به الأمانة من جهود لإنجاز المشروع، الذي يعد متنفساً سياحياً لأهالي الباحة وزوارها.

ونوّه بتضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية لإنجاز تطوير وسط المدينة، الذي يشكل مرتكزاً لما له من قيمة اقتصادية، حاثاً العاملين على مضاعفة الجهد لإنجاز المشروع وفق ما خطط له.

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