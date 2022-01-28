فريق طبي بالحرس الوطني ينجح في عملية قلب مفتوح وزراعة شرايين لمواطنة

قاموا بإجرائها بشكل طارئ إثر تعرضها لأزمة مرضية خلال الفترة الماضية

نجح فريق طبي بمستشفى الحرس الوطني في إجراء عملية قلب مفتوح طارئة وزراعة شرايين تاجية لمواطنة؛ وذلك إثر تعرضها لأزمة مرضية خلال الفترة الماضية.

وتفصيلاً، ساهم الكادر الطبي - بعد توفيق الله- في إنقاذ المريضة، حيث تكون الفريق من الدكتور محمد بلغيث البارقي استشاري قسطرة القلب، والدكتور أحمد العريفي استشاري جراحة القلب، والدكتور محمد العناني من قسم جراحة القلب، والدكتورة عفراء إبراهيم من العناية المكثفة، والدكتور يوسف عمر والدكتور بدر من العناية المكثفة أيضاً.