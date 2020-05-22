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"المالكي" أفضل المشاهير.. و"تراحم" أفضل جهة خيرية في تصويت مركز المسؤولية الاجتماعية

"الليوان" يحصد أفضل برنامج تلفزيوني

شارك أكثر من ٣٧٠٠ شخص في التصويت الرمضاني السنوي الذي أطلقه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٠ حول بعض الشخصيات والأحداث والجهات.

وفي أول إحصائية للمصوتين نال الفنان فايز المالكي لقب أكثر شخصية شهيرة فعّل مسؤوليته الاجتماعية؛ إذ أسهم في تملُّك أكثر من ١٥٠ أسرة بيوتًا عبر منصة "جود" التي قدمت له الشكر على ما قدمه، وأسهم بشكل فاعل في الترويج لها. كما أسهم في سداد ديون البعض من خلال خدمة "فُرجت"، إضافة إلى دعم السجناء وأسرهم من خلال لجنة "تراحم" في مناطق السعودية. وهي السنة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها المالكي على نسبة عالية من التصويت بسبب تميزه في العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية بشكل قوي، خاصة في شهر رمضان؛ إذ حصل على ترشيح ٨٥ % من المشاركين.

وحصلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم) على أفضل جهة خيرية من خلال مساهمتها في سداد ديون عدد من السجناء، وإطلاق سراحهم، ورعاية أسرهم، وتقديم الرعاية لهم؛ إذ أطلقت في رمضان حملة سباق المناطق التي أسهمت بنتائج إيجابية في دعم المساجين، وإطلاق سراحهم، ودعم أسرهم. وحصلت الجمعية على ٤٥ % من الترشيح، بينما حصلت جمعية إنسان على ٣٠ %، وتوزع الباقي على عدد من الجهات الخيرية.

وحصل برنامج "الليوان" الذي يقدمه عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية على أفضل برنامج في رمضان، وحصل على نسبة ٥٩ % بسبب استضافته شخصيات مطلوبة، وطرحه مواضيع مثيرة في المجتمع.

وجاء منع التجول في رمضان كأهم حدث رشحه المشاركون بنسبة ٩٣ %، وحصل المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على أفضل متحدث رسمي بنسبة ٥٥ %، وتلاه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد عبدالعالي بنسبة ٣٨ %.

وأكد عدد من المرشحين أن "الحسين" فعّال على جميع منصات "السوشيال ميديا"، ومبادر جدًّا في توعية المستهلك بحقوقه، ومميز في تغطية الأحداث الخاصة بالوزارة من خلال الرصد الدائم، وكان له دور مميز في "تطمين" المستهلكين بتوافر جميع السلع في الأسواق، وعدم الزحام، كما كان يقوم بالنزول للميدان، وتسجيل مقاطع فيديو بنفسه لبث الطمأنينة في نفوس الناس.

وسيقوم لاحقًا المركز السعودي بإقامة حفل، يتم فيه إعلان النتائج بشكل نهائي لجميع المراكز، وتسليم المرشحين جوائزهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالكي" أفضل المشاهير.. و"تراحم" أفضل جهة خيرية في تصويت مركز المسؤولية الاجتماعية
سبق

شارك أكثر من ٣٧٠٠ شخص في التصويت الرمضاني السنوي الذي أطلقه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٠ حول بعض الشخصيات والأحداث والجهات.

وفي أول إحصائية للمصوتين نال الفنان فايز المالكي لقب أكثر شخصية شهيرة فعّل مسؤوليته الاجتماعية؛ إذ أسهم في تملُّك أكثر من ١٥٠ أسرة بيوتًا عبر منصة "جود" التي قدمت له الشكر على ما قدمه، وأسهم بشكل فاعل في الترويج لها. كما أسهم في سداد ديون البعض من خلال خدمة "فُرجت"، إضافة إلى دعم السجناء وأسرهم من خلال لجنة "تراحم" في مناطق السعودية. وهي السنة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها المالكي على نسبة عالية من التصويت بسبب تميزه في العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية بشكل قوي، خاصة في شهر رمضان؛ إذ حصل على ترشيح ٨٥ % من المشاركين.

وحصلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم) على أفضل جهة خيرية من خلال مساهمتها في سداد ديون عدد من السجناء، وإطلاق سراحهم، ورعاية أسرهم، وتقديم الرعاية لهم؛ إذ أطلقت في رمضان حملة سباق المناطق التي أسهمت بنتائج إيجابية في دعم المساجين، وإطلاق سراحهم، ودعم أسرهم. وحصلت الجمعية على ٤٥ % من الترشيح، بينما حصلت جمعية إنسان على ٣٠ %، وتوزع الباقي على عدد من الجهات الخيرية.

وحصل برنامج "الليوان" الذي يقدمه عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية على أفضل برنامج في رمضان، وحصل على نسبة ٥٩ % بسبب استضافته شخصيات مطلوبة، وطرحه مواضيع مثيرة في المجتمع.

وجاء منع التجول في رمضان كأهم حدث رشحه المشاركون بنسبة ٩٣ %، وحصل المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على أفضل متحدث رسمي بنسبة ٥٥ %، وتلاه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد عبدالعالي بنسبة ٣٨ %.

وأكد عدد من المرشحين أن "الحسين" فعّال على جميع منصات "السوشيال ميديا"، ومبادر جدًّا في توعية المستهلك بحقوقه، ومميز في تغطية الأحداث الخاصة بالوزارة من خلال الرصد الدائم، وكان له دور مميز في "تطمين" المستهلكين بتوافر جميع السلع في الأسواق، وعدم الزحام، كما كان يقوم بالنزول للميدان، وتسجيل مقاطع فيديو بنفسه لبث الطمأنينة في نفوس الناس.

وسيقوم لاحقًا المركز السعودي بإقامة حفل، يتم فيه إعلان النتائج بشكل نهائي لجميع المراكز، وتسليم المرشحين جوائزهم.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
11:46 PM

"المالكي" أفضل المشاهير.. و"تراحم" أفضل جهة خيرية في تصويت مركز المسؤولية الاجتماعية

"الليوان" يحصد أفضل برنامج تلفزيوني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك أكثر من ٣٧٠٠ شخص في التصويت الرمضاني السنوي الذي أطلقه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٠ حول بعض الشخصيات والأحداث والجهات.

وفي أول إحصائية للمصوتين نال الفنان فايز المالكي لقب أكثر شخصية شهيرة فعّل مسؤوليته الاجتماعية؛ إذ أسهم في تملُّك أكثر من ١٥٠ أسرة بيوتًا عبر منصة "جود" التي قدمت له الشكر على ما قدمه، وأسهم بشكل فاعل في الترويج لها. كما أسهم في سداد ديون البعض من خلال خدمة "فُرجت"، إضافة إلى دعم السجناء وأسرهم من خلال لجنة "تراحم" في مناطق السعودية. وهي السنة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها المالكي على نسبة عالية من التصويت بسبب تميزه في العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية بشكل قوي، خاصة في شهر رمضان؛ إذ حصل على ترشيح ٨٥ % من المشاركين.

وحصلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم) على أفضل جهة خيرية من خلال مساهمتها في سداد ديون عدد من السجناء، وإطلاق سراحهم، ورعاية أسرهم، وتقديم الرعاية لهم؛ إذ أطلقت في رمضان حملة سباق المناطق التي أسهمت بنتائج إيجابية في دعم المساجين، وإطلاق سراحهم، ودعم أسرهم. وحصلت الجمعية على ٤٥ % من الترشيح، بينما حصلت جمعية إنسان على ٣٠ %، وتوزع الباقي على عدد من الجهات الخيرية.

وحصل برنامج "الليوان" الذي يقدمه عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية على أفضل برنامج في رمضان، وحصل على نسبة ٥٩ % بسبب استضافته شخصيات مطلوبة، وطرحه مواضيع مثيرة في المجتمع.

وجاء منع التجول في رمضان كأهم حدث رشحه المشاركون بنسبة ٩٣ %، وحصل المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على أفضل متحدث رسمي بنسبة ٥٥ %، وتلاه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد عبدالعالي بنسبة ٣٨ %.

وأكد عدد من المرشحين أن "الحسين" فعّال على جميع منصات "السوشيال ميديا"، ومبادر جدًّا في توعية المستهلك بحقوقه، ومميز في تغطية الأحداث الخاصة بالوزارة من خلال الرصد الدائم، وكان له دور مميز في "تطمين" المستهلكين بتوافر جميع السلع في الأسواق، وعدم الزحام، كما كان يقوم بالنزول للميدان، وتسجيل مقاطع فيديو بنفسه لبث الطمأنينة في نفوس الناس.

وسيقوم لاحقًا المركز السعودي بإقامة حفل، يتم فيه إعلان النتائج بشكل نهائي لجميع المراكز، وتسليم المرشحين جوائزهم.

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