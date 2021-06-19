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برنامج الأغذية العالمي: 41 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة حول العالم

حتى نهاية يونيو الحالي

في تقرير له بجنيف، توقّع برنامج الأغذية العالمي أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على حافة المجاعة من 34 مليونًا في بداية العام إلى 41 مليونًا حتى نهاية يونيو الحالي.

وطبقًا للتقرير: حذر برنامج الأغذية العالمي من أنه بدون مساعدة غذائية فورية فقد يواجه هؤلاء الجوع الحقيقي.

"الأغذية العالمي" حذر البرنامج من أن المجاعة بسبب الصراعات والتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا يمكن أن تصبح حقيقة واقعة بالنسبة لملايين الأشخاص.

تقديرات البرنامج تشير إلى أن أكثر من 270 مليون شخص اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو أنهم معرضون لمخاطر عالية في عام 2021.

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برنامج الأغذية العالمي: 41 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة حول العالم
سبق

في تقرير له بجنيف، توقّع برنامج الأغذية العالمي أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على حافة المجاعة من 34 مليونًا في بداية العام إلى 41 مليونًا حتى نهاية يونيو الحالي.

وطبقًا للتقرير: حذر برنامج الأغذية العالمي من أنه بدون مساعدة غذائية فورية فقد يواجه هؤلاء الجوع الحقيقي.

"الأغذية العالمي" حذر البرنامج من أن المجاعة بسبب الصراعات والتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا يمكن أن تصبح حقيقة واقعة بالنسبة لملايين الأشخاص.

تقديرات البرنامج تشير إلى أن أكثر من 270 مليون شخص اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو أنهم معرضون لمخاطر عالية في عام 2021.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
10:19 AM

برنامج الأغذية العالمي: 41 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة حول العالم

حتى نهاية يونيو الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في تقرير له بجنيف، توقّع برنامج الأغذية العالمي أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على حافة المجاعة من 34 مليونًا في بداية العام إلى 41 مليونًا حتى نهاية يونيو الحالي.

وطبقًا للتقرير: حذر برنامج الأغذية العالمي من أنه بدون مساعدة غذائية فورية فقد يواجه هؤلاء الجوع الحقيقي.

"الأغذية العالمي" حذر البرنامج من أن المجاعة بسبب الصراعات والتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا يمكن أن تصبح حقيقة واقعة بالنسبة لملايين الأشخاص.

تقديرات البرنامج تشير إلى أن أكثر من 270 مليون شخص اليوم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو أنهم معرضون لمخاطر عالية في عام 2021.

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