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"القثامي": تابعنا واقعة انهيار جسر الجموم وجارٍ العمل على إصلاحه

نتيجة أعمال حفر خندق بأسفله لتمديد خطوط المياه

كشف محافظ الجموم فهد القثامي لـ"سبق"؛ أنه تابع مع الجهات ذات العلاقة بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة والمرور والبلدية بمحافظة الجموم، واقعة انهيار جسر الجموم، مبينًا أن أعمال أصلاح انهيار الطبقة الإسفلتية للجسر جارٍ إصلاحها.

وأضاف القثامي أن الجسر انهار نتيجة لأعمال حفر خندق أسفله لتمديد خطوط مياه تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه، وبين أنه ستتم إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي بصفة عاجلة، وأشار إلى أنه لم يتسبّب هذا الانهيار ولله الحمد في أي إصابات أو حوادث مرورية تُذكر.

وكان مقطع عن انهيار جسر الجموم قد تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

محافظة الجموم محافظ الجموم وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القثامي": تابعنا واقعة انهيار جسر الجموم وجارٍ العمل على إصلاحه
سبق

كشف محافظ الجموم فهد القثامي لـ"سبق"؛ أنه تابع مع الجهات ذات العلاقة بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة والمرور والبلدية بمحافظة الجموم، واقعة انهيار جسر الجموم، مبينًا أن أعمال أصلاح انهيار الطبقة الإسفلتية للجسر جارٍ إصلاحها.

وأضاف القثامي أن الجسر انهار نتيجة لأعمال حفر خندق أسفله لتمديد خطوط مياه تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه، وبين أنه ستتم إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي بصفة عاجلة، وأشار إلى أنه لم يتسبّب هذا الانهيار ولله الحمد في أي إصابات أو حوادث مرورية تُذكر.

وكان مقطع عن انهيار جسر الجموم قد تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
09:22 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:55 PM

"القثامي": تابعنا واقعة انهيار جسر الجموم وجارٍ العمل على إصلاحه

نتيجة أعمال حفر خندق بأسفله لتمديد خطوط المياه

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
7
13,586

كشف محافظ الجموم فهد القثامي لـ"سبق"؛ أنه تابع مع الجهات ذات العلاقة بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة والمرور والبلدية بمحافظة الجموم، واقعة انهيار جسر الجموم، مبينًا أن أعمال أصلاح انهيار الطبقة الإسفلتية للجسر جارٍ إصلاحها.

وأضاف القثامي أن الجسر انهار نتيجة لأعمال حفر خندق أسفله لتمديد خطوط مياه تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه، وبين أنه ستتم إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي بصفة عاجلة، وأشار إلى أنه لم يتسبّب هذا الانهيار ولله الحمد في أي إصابات أو حوادث مرورية تُذكر.

وكان مقطع عن انهيار جسر الجموم قد تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

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