مرشحو ومرشحات "خبرات 2" بعد المقابلة المركزية يناشدون وزير التعليم انضمامهم للبرنامج

بعد استبعاد أكثر من 250 لعدم تحقق معيار "الايلتس"

طالب عددٌ من المعلمين والمعلمات "خبرات 2" وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي بانضمامهم للبرنامج بعد استبعاد أكثر من ٢٥٠ معلمًا ومعلمة لعدم تحقق معيار الايلتس( UKVi ) واجتياز المقابلة، حيث إنهم مقبولون في البرنامج لكن تفاجؤوا بالاستبعاد، وذلك لأنه متبقٍ لهم ربع الدرجة ونصف الدرجة.

وتلقت "سبق" شكاوى العديد من المعلمات والمعلمين الذين بينوا أنه في التعميم الصادر من الوزارة المقاعد المتوفرة ٢٢٢٨ مقعدًا، والذين تم ترشحهم ١٧٠٠ من المعلمين والمعلمات بعد المقابلة تم استبعاد أكثر من ١٧٠ من المقابلة لعدم تحقق شرط الأوفر في الايلتس ( UKVi)، وأنه من تجاوز المقابلة تبقى ١٧٠ معلمًا ومعلمة تخصص إنجليزي وبقية التخصصات مقبولون لكن تبقى له ربع درجة ونصف درجة من تجاوز المقابلة لجميع التخصصات تبقى له ربع درجة ونصف درجة وهم مقبولون.

وأشاروا إلى أن معلمي ومعلمات خبرات ٢ المجتازون للمقابلة يطالبون وزيرنا ونائبيه بانضمامهم للبرنامج بعد كل التجاوزات السابقة في الشروط وهي من أجلنا ونحن قادرون على تعويضها علمًا بأن هناك جامعات أمريكية قد أعطت الفوج الأول من المرشحين لها مستويات في كل جامعة للغة الإنجليزية حيث قالت سوف تعطى لمن لديه لغة مبتدئة ساعات معينة مكثفة أسبوعيًا ولمن لديه لغة متوسطة مستوى ثانٍ ولمن لديه مستوى متقدم له مستوى .

وأضافوا أنهم مقبولون بعد المقابلة في طلب عين لبرنامج خبرات وبذلنا جهودًا منذ عام وجميعنا بالتساوي من هو تخصص إنجليزي وغير تخصص إنجليزي ونحن مشاركون معكم ومشاركون لرؤية ٢٠٣٠ ومصممون على التطوير ومصممون على ترشحنا ونريد إقصاء عثرات ربع درجة ونصف درجة من الايلتس وترشحنا من قبلكم وكل تجاوز تم سابق في الشروط من أجلنا فلماذا يتبقى هذا الشرط الصغير النهائي وهو ربع درجة ونصف درجة.