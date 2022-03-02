آبل تعلن تعليق بيع منتجاتها في روسيا

أعلنت شركة آبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا الثلاثاء، تعليق بيع كل منتجاتها في روسيا، في أحدث تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاء في بيان للشركة نشرته وسائل إعلام أمريكية: "لقد قررنا تعليق مبيعات كل منتجاتنا في روسيا".

وأوضحت الشركة: "الأسبوع الماضي، أوقفنا التصدير إلى قناة مبيعاتنا في البلاد".

يأتي ذلك بعدما تحركت أهم مواقع الإنترنت من "يوتيوب" و"فيسبوك" إلى شركتي "تيك توك" و"مايكروسوفت"، للحد من الوصول إلى المنافذ الإخبارية الروسية المرتبطة بالدولة، والتي تواجه اتهامات بالتضليل بشأن غزو موسكو لأوكرانيا.