آخر تحديثات كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 517.3 مليون

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 517 مليوناً و357 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و251 ألف وفاة، كما تمّت مراجعة عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم ليكون العدد الإجمالي عند 11 ملياراً و339 مليون جرعة.