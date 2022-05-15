آخر تحديثات كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 517.3 مليون

أظهرت بيانات حديثة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم لتتجاوز 517.3 مليون حالة حتى صباح اليوم، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 11.33 مليار.
وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 517 مليوناً و357 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و251 ألف وفاة، كما تمّت مراجعة عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم ليكون العدد الإجمالي عند 11 ملياراً و339 مليون جرعة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.