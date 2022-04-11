"آخر شيء يخطر ببالك".. عواقب خطيرة لدخول المنزل بالحذاء

وقاس العالمان في دراساتهما السابقة مستويات المعادن السامة (مثل الزرنيخ والكادميوم والرصاص) داخل المنازل في 35 دولة، وتوصلا إلى أن العديد من الملوثات ومن أهمها الرصاص عديمة الرائحة واللون، لذلك قد لا تعرف ما إذا كنت معرضًا لها أم لا.