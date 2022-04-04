آلاف عالقين بالمطارات.. "كورونا" يلغي مئات الرحلات الجوية: "ما زلت هنا"

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الإثنين، أنه جرى إلغاء أكثر من 200 رحلة لـ"إيزي جيت" في عطلة نهاية الأسبوع، مما ترك كثيراً من المسافرين عالقين في المطارات.