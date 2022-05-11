أثارت الجدل بالكويت.. آية قرآنية على تاكسي والشرطة تتدخّل فوراً

أوقفت وزارة الداخلية الكويتية سيارة أجرة (تاكسي) بعدما انتشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع قائدها آية قرآنية "يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين" على ظهر المركبة.