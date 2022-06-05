أثارت الكثير من الجدل.. شاهد شرط عروس مصرية قبل توقيع عقد قرانها

وفي المقابل، ترى المعلقة " Ishq El_Sharkawy" أن العروس لم تخطئ، وتقول: "صراحة أنا شايفه أن هي لم تقل شيئًا خطأ، لأنها فكرت صح وتكلمت بجرأة من غير خوف أو كسوف، وهي تكلمت بعفويه.. وشكرت فيه قبل ما تتكلم.. هي أرادت أن تشهد الناس عليهم".