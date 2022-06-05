أثارت الكثير من الجدل.. شاهد شرط عروس مصرية قبل توقيع عقد قرانها
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس مصرية اشترطت على زوجها الإحسان إلى والديها خاصة أمها، كشرط رئيسي قبل التوقيع على عقد الزواج.
وظهر في الفيديو مدى حرص العروس على التأكيد على الالتزام بهذا الشرط، أمام الحضور قبل عقد قرانها، مطالبة عريسها أن يحسن إلى والدتها، حيث قالت: "أنت أحسن وأفضل انتصاراتي.. ولكن لي طلب، أنا كما سأجعل أهلك في عيني ( احسن معاملتهم)، أرجو أن تجعل أهلي في عينيك خاصة أمي ثم أمي ثم أمي"، أضافت: "أنا لن أترك بيت أهلي بسهولة (إلا لزوج يستحق أن أترك أهلي من أجله)".
وأثار الفيديو الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منهم من عارض طريقة العروس بالحديث أمام الحضور، معتبرين أنها تتشدد في الحديث.
وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، من أبرز التعليقات التي جاءت متعارضة مع طريقة العروس في الفيديو، تعلق جاء فيه: "كان ممكن يقال هذا بينهم وبين بعض، قبل ما الناس تحضر وقبل الخطوبة".
وعلى موقع "يوتيوب"، تقول المعلقة " Nashwa Ahmed": "يا أختي أنا يوم كتب كتابي، كتبت اسمي غلط من شدة الارتباك.. وإيدي كانت تترعش من كتر الكسوف".
ويقول المعلق " Mohamed Ismail": "زمان كانت البنت في هذه المناسبة مكسوفة وتداري ابتسامتها من الحياء ... الآن البنات تتكلم بكل جرأة وتشترط والعريس نفسه هو اللي يبقى مكسوف".
وفي المقابل، ترى المعلقة " Ishq El_Sharkawy" أن العروس لم تخطئ، وتقول: "صراحة أنا شايفه أن هي لم تقل شيئًا خطأ، لأنها فكرت صح وتكلمت بجرأة من غير خوف أو كسوف، وهي تكلمت بعفويه.. وشكرت فيه قبل ما تتكلم.. هي أرادت أن تشهد الناس عليهم".
ويقول المعلق " Adel Atta": "فيديو عادي وبنت بسيطة في وسط أهلها وبترضي أمها، اعترافًا بفضلها ومدحت خطيبها بكلام طيب".