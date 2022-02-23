أثار ذعرًا في مصر.. شاهد التغير المفاجئ في لون مياه النيل

أثار تغير لون مياه نهر النيل ذعرًا في مصر، أمس الثلاثاء، بعدما تَحَول لون المصدر الرئيسي لمياه الشرب في البلاد إلى الأصفر، بسبب تعكر المياه.

وحسب موقع "مصراوي"، قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري: إن عَكارة المياه حدثت بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أن مياه السيول تكون مُحَملة بالرمال الناعمة، التي تجرفها عند سقوطها على قمم الجبال، وأثناء انحدارها في مخرات السيول، التي تنتهي عند نهر النيل.

وأشار إلى أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية؛ موضحًا أن آثارها ستختفي من نهر النيل خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

وتُعد كميات الأمطار الحالية المتساقطة الأكبر خلال 300 عام، ووصلت إلى حوالى 51 مليون متر مكعب من المياه، وقد جرى تجميع المياه في البحيرات الصناعية التي تم إنشاؤها لتمرير المياه الزائدة إلى نهر النيل عبر القنوات الصناعية، دون أية خسائر.