أثره في صورك عبر الإنترنت.. رحيل مبتكر "GIF" متأثراً بـ"كورونا"

وُلِد "ويلهايت" في 3 مارس عام 1948 في الولايات المتحدة، وعمل مهندسًا لأنظمة الكمبيوتر في شركة CompuServe، وعام 1987 تمكن مع فريق كان يقوده في الشركة المذكورة من تطوير تنسيق (GIF) الذي مكّن حينها من ضغط البيانات الصورية والرسوميات في صيغة تسهل تبادلها في ظروف استخدام تقنيات الكمبيوتر التي كانت غير متطورة كفاية حينها، وعام 2013 حصل "ويلهايت" على جائزة Webby؛ لإسهامه في تطوير الإنترنت، بحسب "روسيا اليوم".