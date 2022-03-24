أثره في صورك عبر الإنترنت.. رحيل مبتكر "GIF" متأثراً بـ"كورونا"

أعلنت قنوات إعلام أمريكية عن وفاة ستيفن ويلهايت مبتكر تنسيق تبادل الرسومات (GIF) عن عمر يناهز 74 سنة.
وتبعًا للمعلومات التي أوردتها قناة NBC، فإن "ويلهايت" فارق الحياة متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وقضى آخر أيامه في منزله محاطاً بأفراد عائلته.
وُلِد "ويلهايت" في 3 مارس عام 1948 في الولايات المتحدة، وعمل مهندسًا لأنظمة الكمبيوتر في شركة CompuServe، وعام 1987 تمكن مع فريق كان يقوده في الشركة المذكورة من تطوير تنسيق (GIF) الذي مكّن حينها من ضغط البيانات الصورية والرسوميات في صيغة تسهل تبادلها في ظروف استخدام تقنيات الكمبيوتر التي كانت غير متطورة كفاية حينها، وعام 2013 حصل "ويلهايت" على جائزة Webby؛ لإسهامه في تطوير الإنترنت، بحسب "روسيا اليوم".
ويدعم تنسيق (GIF) ما يصل إلى 8 بت لكل بكسل، مما يسمح للصورة بالوصول إلى لوحة بـ255 لونًا، والميزة الأكثر تميزًا فيه هو دعمه للرسوم المتحركة، مع السماح لكل إطار باستخدام لوحة منفصلة.