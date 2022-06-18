أخبره الأطباء بوفاته خلال 4 أيام.. ألم في إصبع القدم يكشف مرضًا خطيرًا

كشفت الفحوصات، التي لم يجرها إلا بعد انتشار الألم في كاحله وبعدما بدأت ساقه في الانتفاخ في مارس، عن ورم في الكلى يبلغ 2.5 رطل، ما يقارب 1.13 كيلوجرام، على يمين بطنه، والذي نما أيضًا امتدادات بطول القدم يُطلق عليها طبيًّا اسم: خثرة الورم، والتي كانت تسد جزئيًّا شريانين رئيسيين؛ حسب صحيفة "البيان" الإماراتية.