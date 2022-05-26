أخذها السائق إلى الصحراء لاغتصابها.. شاهد كيف تركته جثة هامدة

مفاجأة

وعقب ذلك حضرت إلى ديوان القسم فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها، أقرت بأنها وراء مقتل السائق عقب استقلالها الدراجة النارية معه لتوصيلها؛ إلا أنه استغل أن المكان خالٍ من الأهالي، وانحرف بدراجته داخل الصحراء مُشهِرًا في وجهها سلاحًا أبيض (مطواه)، وتمكنت الفتاة بالحيلة من خطفها من يده وغرستها بجسده ولاذت بالفرار.