أخطر وباء عرفته البشرية.. دراسة تدّعى كشف لغز "الموت الأسود"!

يُعتبر الموت الأسود أخطر وباء في تاريخ البشرية، لكن على الرغم من سنوات من البحث، ظل أصله الجغرافي والتسلسل الزمني لغزًا إلى حد كبير، والآن، تدعي دراسة جديدة أنها حلت اللغز من خلال تتبع المرض إلى عام 1338 في ما يعرف اليوم بقرغيزستان.