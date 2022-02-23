أذهلت العالم.. شاهد فتاة كينية تهبط بـ"بوينج 787" في وجه عاصفة

أذهلت فتاة من كينيا، العالم، وهي تناور بطائرة بوينج 787 في مواجهة العاصفة "يونيس"، وتهبط بشكل مدهش في مطار هيثرو بلندن، في فيديو نُشر بعد أيام من لقطات مماثلة لطيارين من مصر وقطر.

وتحت عنوان "امرأة تقود طائرة وتتحول إلى بطلة في وطنها كينيا"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: تحولت الكينية روث كاروري، طيار الخطوط الجوية الكينية، إلى بطلة في بلادها، بعدما نشر موقع "Big Jet TV" هبوطها المذهل بطائرة بوينج 787 دريم لاينر، يوم الجمعة الماضي، في مواجهة العاصفة "يونيس".

وبثت الصحيفة، الفيديو، وظهرت فيه الطائرة الكينية وكأنها لا تواجه أي عقبات، رغم أن الطائرة ضخمة جدًّا، والعاصفة كانت قوية حتى بلغت سرعة الرياح المتقاطعة 80 ميلًا في الساعة في مواجهة الطائرة.

وشاهد الملايين لقطات لـ"كاروري" وقد ناورت العاصفة بذكاء، وسيطرت على الطائرة البوينج 787 باحترافية؛ حتى ظن كل مشاهد أنه لا توجد عواصف.

وأجبرت العاصفة العديد من الطيارين الآخرين على إجهاض هبوطهم عدة مرات.

وعقب انتشار الفيديو، تَلَقّت "كاروري" سيلًا من التهاني، ومنها تهنئة المفوض السامي البريطاني إلى كينيا جين ماريوت ومحافظ البنك المركزي الكيني باتريك نجوروج، وحَظِيَ هبوطها بتغطية إعلامية واسعة في كينيا.