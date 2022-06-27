أردنيون وأجانب.. عمان تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث العقبة إلى 12 قتيلاً و260 مصابًا

وفي التفاصيل، ذكر المركز أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ترأس اجتماعًا في غرفة العمليَّات في محافظة العقبة، بحضور وزيريّ الداخلية والصحة ومدير الخدمات الطبية الملكية والمسؤولين في العقبة، للوقوف على حيثيات حادث سقوط وانفجار صهريج الغاز، والجهود المبذولة للتعامل معه، موجهًا بفتح تحقيق بالحادث.