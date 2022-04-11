أسد وكلب والحواء.. تغيير لمعان النجوم في مشاركات عالمية لـ"الختم الفلكي"

وتابع: قام المركز برصد نجمين متغيرين من نوع الثنائيات الكسوفية، وهي تتكون من نجمين يدوران حول بعضهما، ويؤدي هذا الدوران لاختلاف اللمعان الذي نراه من الأرض تَبَعًا لموقع النجمين بالنسبة لنا، وتبرز أهمية هذا الرصد من وجود اختلاف في المراجع العلمية حول مدة التغير، وهي ذاتها مدة دوران النجمين حول مركز الكتلة، وكان النجم الأول هو AG LMi من مجموعة الأسد الأصغر، وبعد الرصد لمدة 16 ليلة خلال الفترة من 31 يناير إلى 8 مارس، تَبَين من خلال المنحنى الضوئي أن الفترة الصحيحة للتغير هي 32.6 ساعة، وكان تغير اللمعان من القدر 10.5 إلى القدر 11.2. وكان النجم الثاني هو DL CMi من مجموعة الكلب الأصغر، وبعد الرصد لمدة 18 ليلة خلال الفترة من 26 يناير إلى 22 مارس، تَبَيّن من خلال المنحنى الضوئي أن الفترة الصحيحة للتغير هي 4 أيام، وكان تغير اللمعان من القدر 12.8 إلى القدر 13.4.