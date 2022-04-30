أسرة على جسر بالهند.. شاهد ما حدث في اللحظة المرعبة

كشف فيديو صادم عن اللحظة التي كانت تقف فيها أسرة من 3 نساء وطفلة على جسر بمدينة سريناجار، حين داهمت شاحنة صغيرة الجسر والنجاة العجيبة للطفلة من الموت، قبل أن تسقط الشاحنة في النهر.
وتحت عنوان "سنتيمترات تفصلها عن الموت"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، في هذه اللحظة المرعبة ابتعدت فتاة صغيرة سنتيمترات عن الموت القادم، عندما اصطدمت شاحنة مسرعة بجسر في الهند.
وتم التقاط المشهد الصادم بعد ظهر يوم 23 أبريل الجاري، في مدينة سريناغار، بمنطقة جامو وكشمير.
وتظهر في الفيديو مجموعة من النساء يتحدثن بعيدًا ويقفن على جسر بينما تتحرك فتاة صغيرة جيئة وذهابًا.
يبدو أن حركة المرور كانت مزدحمة على الطريق المجاور، حيث نسمع أصوات السيارات وهي تطلق أبواقها.
بعد ثوانٍ، فقد سائق شاحنة بيضاء السيطرة عليها، لنشاهدها متوجهة بقوة وسرعة باتجاه الجسر والطفلة التي لم تشاهد الموت الآتي من خلفها، لتمر الشاحنة بعنفوانها لا يفصلها سوى بضعة سنتيمترات عن الفتاة المصدومة، قبل أن تصطدم السيارة بسياج معدني وتسقط في النهر مباشرة، وتنجو الطفلة بأعجوبة.
وفي اللحظة التالية، ركضت الفتاة المصدومة نحو النساء، بينما بدا الذهول والارتباك على النساء اللاتي اندفعن نحو حافة الجسر، كأنما يتأكدن مما شاهدته أعينهن قبل ثوان قليلة.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد خرج سائق الشاحنة وراكب معه سالمين، بينما عانت الطفلة صدمة نفسية واضطرابًا جراء الحادث.