أسرة على جسر بالهند.. شاهد ما حدث في اللحظة المرعبة

بعد ثوانٍ، فقد سائق شاحنة بيضاء السيطرة عليها، لنشاهدها متوجهة بقوة وسرعة باتجاه الجسر والطفلة التي لم تشاهد الموت الآتي من خلفها، لتمر الشاحنة بعنفوانها لا يفصلها سوى بضعة سنتيمترات عن الفتاة المصدومة، قبل أن تصطدم السيارة بسياج معدني وتسقط في النهر مباشرة، وتنجو الطفلة بأعجوبة.