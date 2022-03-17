أسرة كويتية وضعت كاميرا سرية.. فاكتشفت "الفعلة الشائنة" للخادمة

منذ فترة بدأت أسرة كويتية تشعر أن الأطعمة التي تُعدها لهم الخادمة الهندية، ليست على ما يرام، ولجأت الأسرة الكويتية إلى وضع كاميرا مراقبة في المطبخ دون علم الخادمة؛ فكانت الصدمة.

وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، احتجزت السلطات في الكويت عاملةً منزلية من الجنسية الهندية، بعد صدور قرار بإبعادها عن البلاد إداريًّا؛ لإقدامها على "تصرف مُشين ومقزز، وجُرم يتنافى مع ما وضعته أسرة كويتية فيها من ثقة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن "الخادمة كانت تضع الفضلات السائلة في طعام الأسرة بشكل منتظم على مدار أكثر من عام"، وأضاف المصدر أنه "كان من الممكن أن توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل وتعمد إلحاق أذى جسيم".

وبدأت القصة عندما تَقدم مواطن كويتي، صباح الثلاثاء، ببلاغ إلى الجهات الأمنية، مصطحبًا معه خادمته من الجنسية الهندية، ومقطعًا مصورًا يكشف جريمتها، وقال المواطن إنه منذ فترة بدأت الأسرة تشعر بأن الأطعمة التي تُعِدها لهم الخادمة ليست على ما يرام.

ولجأت الأسرة الكويتية إلى وضع كاميرا مراقبة دون علم الخادمة، فكانت الصدمة برصد الخادمة تضع الفضلات السائلة في إناء، ثم توزعها على الأطعمة والمشروبات، وبمواجهة الخادمة بالمقطع المصور؛ اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة.

وأقرت الخادمة بأنها تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضًا، وعللت فعلتها المقززة بأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف، وتوجد أعلى سطح المنزل، بحسب الصحيفة.