أشعَل "قضية طالبة الجامعة" بمصر.. "محامي مبارك" يؤكد دفاعه عن القاتل وحقيقة أتعابه

يشار إلى أنه حسب القوانين المصرية؛ فإن الحكم بالإعدام بحق المتهم الذي صدر الأربعاء، لم يصبح نهائيًّا بعدُ.. ويحق للمتهم قانونًا التقديم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من صدور الحكم، عبر محامٍ متخصص في القضايا الجنائية، وبعد هذه المهلة تُتَداول أوراق الطعن في محكمة النقض، التي ستتولى الفصل في الطعن، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم إذا ما رأت مبررًا قانونيًّا أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم.