أشعَل "قضية طالبة الجامعة" بمصر.. "محامي مبارك" يؤكد دفاعه عن القاتل وحقيقة أتعابه

أعلن المحامي الشهير فريد الديب، المعروف بمحامي الرئيس الراحل حسني مبارك، قبوله الدفاع مجانًا عن الشاب المصري محمد عادل، في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف؛ وذلك بعد ساعات من إعلان حكم الإعدام على الشاب.
ووفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية، أعلن الديب قبوله رسميًّا الدفاع عن محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، في حادثة جامعة المنصورة، بعد أن قضت محكمة الجنايات، الأربعاء، حكمًا في حقه بالإعدام شنقًا، بعد ورود قرار مفتي الجمهورية.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال فريد الديب لـ"الوطن" بعد صدور الحكم امس: "بلغني أنه تم الحكم بالإعدام، ولدينا 60 يومًا لكتابة النقض في الحكم، وسوف أكتب النقض خلال هذه الفترة، وربنا يسهل إن شاء الله".
وحول أتعابه في القضية، أوضح فريد الديب أنه لن يتقاضى أتعابًا نظير الترافع عن المتهم، متابعًا: "لن أتقاضى أي أتعاب قولًا واحدًا، ولا جنيه واحد".
وقضت محكمة جنايات المنصورة شمالي مصر في جلستها المنعقدة، الأربعاء، بالإعدام شنقًا على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.
يشار إلى أنه حسب القوانين المصرية؛ فإن الحكم بالإعدام بحق المتهم الذي صدر الأربعاء، لم يصبح نهائيًّا بعدُ.. ويحق للمتهم قانونًا التقديم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من صدور الحكم، عبر محامٍ متخصص في القضايا الجنائية، وبعد هذه المهلة تُتَداول أوراق الطعن في محكمة النقض، التي ستتولى الفصل في الطعن، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم إذا ما رأت مبررًا قانونيًّا أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم.
كما يُلزم أيضًا قانون الإجراءات الجنائية المصرية، النيابةَ العامة -رغم أنها هي من طالبت المحكمة بإعدام المتهم- بالتقدم بطعن بالنقض على الحكم بالإعدام، كضمانة أقرها المشرّع المصري للمحكوم عليه بالإعدام.