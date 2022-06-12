أصابت مغنيًا شهيرًا.. هنا ما لا تعرفه عن متلازمة "رامزي هانت"!

كيف يتم تشخيص وعلاج المتلازمة؟

عادة ما يتم تشخيص المتلازمة من خلال تاريخ طبي مفصل، وتحديد الطفح الجلدي المميز وشلل الوجه، وقد يكون هذا صعبًا؛ حيث قد لا تظهر الأعراض في نفس الوقت؛ وفقًا لـNORD؛ حيث تقول Mayo Clinic: في بعض الحالات قد يكون الطفح الجلدي غائبًا تمامًا، وبمجرد تشخيص متلازمة رامزي هانت، يوصى باستخدام مضادات الفيروسات والمنشطات.