"أصعب طلب قضائي" لأم طالبة الجامعة بالأردن.. والأمن يكشف هوية القاتل

"محل ما طخ بنتي ينشنق" هكذا طالبت والدة الطالبة الأردنية المغدورة إيمان إرشيد؛ أن يتم إعدام القاتل داخل الجامعة، فيما امتزجت كلماتها بالبكاء الحار، وهي تروي تفاصيل حول حياة ابنتها ومكانتها في بيت العائلة، كما روت اللحظات الأليمة يوم حادثة القتل.
وفيما يمثل صعوبة قضائية، ففي مقابلة مع موقع "إرم نيوز" الأردني، شدّدت والدة إيمان إرشيد؛ على طلب القصاص من القاتل في نفس مكان الجريمة، قائلة: "زي ما بنتي ماتت بين صاحباتها بالجامعة، وطخها، ينشنق.. ينطخ طخ.. حق بنتي.. أنا ما عنديش غير بنتين راحت واحدة وظلت واحدة.. أهم شي بدي أشوفو وهو يتعذب زي ما عذبني ببنتي.. محل ما طخ بنتي ينشنق".
وأكدت والدة المغدورة عدم علم العائلة بأي تهديدٍ مسبق للمجني عليها: "والله سرها معها.. والله ما بعرف شيء.. ولا عارفين من أي مي نشرب".
وقالت عن الفاعل باستهجان: "بدي أعرفه وبدي أعرف ليش ما أجا طلبها.. ما فيه إشي، وما حكتلي بنتي".
وتابعت والدة إيمان بالقول: "لو قالت لي بنتي فيه حدا مهددني بروح بقعدلها جوا المحاضرة"، وتساءلت باكية: "بخليها لحالها تروح؟.. بخليهاش".
وعن مجريات الحادثة وما قبلها، قالت والدة المغدورة: "عندها امتحان.. قالت لي ماما على (الساعة) العشرة بخلص.. وعلى العشرة ونصف اتصلت عليها.. بترد علي وحدة من المستشفى، بتحكيلي بنتك انطخت بالجامعة، واحنا مستشفى ابن الهيثم!.. قلت لها ليش بتمزحي؟.. قالت لي أنا ما بمزح.. أنا ممرضة بمستشفى ابن الهيثم".
وأضافت: "حكيت لجوزي وولادي ورحنا.. ما شفناها.. شفت بوتها لبنتي، وشفت دمها".
وقالت والدة إيمان: "كل الأمهات وقفن مع بنتي.. روحوا اسألوا الجامعة عن بنتي روحوا شوفوا بنتي شو هي"، وقالت: "ما شفت بنتي شفتها ميتة، دخلت عالطوارئ لقيت بنتي ميتة.. شفت دمها معبي الطوارئ بابن الهيثم".
وبعد أن التقطت أنفاسها، تابعت القول: "اسألوا كل الناس عنها.. والله مؤدبة وضحوكة وبتحبش تزعل حدا.. إيمان إلها أخت واحدة و4 إخوان.. إيمان أصغر وحدة، وإيمان مدللة العيلة.. راحت".
أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادثة مقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد؛ داخل إحدى الجامعات الخاصة، تمكن من تحديد هوية الجاني.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال الناطق باسم مديرية الأمن، إن القاتل خطط لجريمته، وحاول قدر الإمكان اخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة.
وأضاف، أنه جرى دهم منزله وعدة مواقع ولم يعثر عليه هناك وما زال البحث عنه جارياً.
وشدّد على أن فريق التحقيق يواصل البحث عن ذلك الشخص بعد أن تمّ تحديد هويته، ليتم إلقاء القبض عليه وتسليمه ليد العدالة ليلقى جزاءه العادل على ما اقترفه من جريمةٍ نكراء.