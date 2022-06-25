"أصعب طلب قضائي" لأم طالبة الجامعة بالأردن.. والأمن يكشف هوية القاتل

وفيما يمثل صعوبة قضائية، ففي مقابلة مع موقع "إرم نيوز" الأردني، شدّدت والدة إيمان إرشيد؛ على طلب القصاص من القاتل في نفس مكان الجريمة، قائلة: "زي ما بنتي ماتت بين صاحباتها بالجامعة، وطخها، ينشنق.. ينطخ طخ.. حق بنتي.. أنا ما عنديش غير بنتين راحت واحدة وظلت واحدة.. أهم شي بدي أشوفو وهو يتعذب زي ما عذبني ببنتي.. محل ما طخ بنتي ينشنق".