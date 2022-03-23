أصيبت هيلاري كلينتون بكورونا.. فماذا طلبت من متابعيها؟

وقالت إن زوجها أجرى اختبارًا جاءت نتيجته سلبية، وأنه "في الحجر الصحي من أجل السلامة الكاملة للأسرة".

ويأتي إعلان "كلينتون" بعد أقل من 10 أيام من إعلان الرئيس الأسبق باراك أوباما، إصابته بالفيروس.