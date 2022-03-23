أصيبت هيلاري كلينتون بكورونا.. فماذا طلبت من متابعيها؟

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إصابتها بفيروس كورونا؛ حيث تشعر "ببعض أعرض البرد الخفيفة"؛ فيما أثبتت الفحوصات أن زوجها الرئيس الأسبق "بيل كلينتون"، غير مصاب؛ حسب موقع "الحرة".
وأضافت كلينتون أنها "ممتنة أكثر من أي وقت مضى للحماية التي يمكن أن توفرها اللقاحات ضد الإصابة الخطيرة"، ودعت إلى تلقي اللقاحات والجرع المعززة.
وفي بادرة طريفة، طلبت كلينتون من متابعي صفحتها على تويتر ترشيح بعض الأفلام لمشاهدتها -كما يبدو- خلال فترة الحجر الصحي.
وقالت إن زوجها أجرى اختبارًا جاءت نتيجته سلبية، وأنه "في الحجر الصحي من أجل السلامة الكاملة للأسرة".
ويأتي إعلان "كلينتون" بعد أقل من 10 أيام من إعلان الرئيس الأسبق باراك أوباما، إصابته بالفيروس.
والثلاثاء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إصابتها بفيروس كورونا، وإلغاء رحلتها التي كانت مقررة إلى أوروبا برفقة الرئيس جو بايدن.
وكتبت "ساكي" في تغريدة أنها أجرت فحصًا لكورونا قبيل سفرها إلى أوروبا، وجاءت النتيجة "إيجابية"؛ لذلك قررت عدم السفر؛ التزامًا بتعليمات "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" التابعة لوزارة الصحة الأمريكية.