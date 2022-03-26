أطلق رماده لمئات الأمتار.. بركان "تآل" يضرب الفلبين وتحذير من "تسونامي"

وآنذاك أدى ثوران البركان إلى تصاعد سحب الرماد مسافة 15 كلم، وأطلق الحمم مدمرًا عددًا كبيرًا من المنازل، ومُودِيًا برؤوس ماشية، فيما اضطر عشرات آلاف الأشخاص للفرار إلى مراكز إيواء.