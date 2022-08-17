الجزائر.. مصرع 26 شخصًا في حرائق ولايتَيْ الطارف وسوق أهراس

وأكدت الحماية المدنية تواصُل اندلاع 26 حريقًا في ثماني ولايات، موضحة أن أربعة منها في سوق هراس، وأصيب أربعة أشخاص بحروق بدرجات متفاوتة، كما أن 38 آخرين يواجهون صعوبات في التنفس.