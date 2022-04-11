أغرب اقتراح لصوم رمضان.. عاصفة غضب في تونس ورد بـ"رحلة الحج"

أثار الممثل التونسي محمد السياري، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اقترح أن يكون صيام رمضان في شهر ديسمبر كل عام، بدلًا من الاعتماد على الشهر القمري، وصيامه في حر الصيف أحيانًا، بدعوى أن الدين جاء رحمةً للناس.
رمضان في ديسمبر كل عام
وحسب موقع "الحرة"، قال محمد السياري في مقابلة مع إذاعة "شمس أف أم"، إنه لو تم تعديل توقيت شهر رمضان "سيصومه كل الناس"، مضيفًا أنه "لو كانت هناك فتوى في الموضوع، فلا يوجد مانع" من صيام رمضان في شهر ديسمبر.
وتحدّث الممثل أيضًا عن أن أشهر الصيف تكون صعبة في الصوم على بعض الأطفال، مما يجعلهم "يفطرون بالسرقة"، متسائلًا: "هل الدين جاء رحمة أم نقمة؟".
عاصفة غضب
حديث الممثل أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض بأنه "غير مؤهل للحديث في أمور الدين".
معلق ساخرًا: "والحج في القيروان"
كما أن اقتراحه بجعل الصيام في الشتاء، بدلًا من صيامه في الصيف أحيانًا، أدى إلى اقتراح أحد الأشخاص على "تويتر" ساخرًا بأن يتم تقريب مكان الحج، وجعله في "القيروان بدلًا من عناء مشقة السفر إلى مكة المكرمة".
فيما انتقد آخر حديث السياري، معبرًا عن خشيته من أن يظهر أحد "مدعي العلم ليفتي برأيه".
رفض الاعتذار
وبالرغم من الانتقادات التي طالت السياري، فإن الممثل عاود الظهور في مقابلة هاتفية أخرى مع "موزايين أف أم"، ليؤكد قناعته باقتراحه، ورافضًا الاعتذار عنه، ومقترحًا أن تختار كل دولة الشهر الذي يصومه كل شعب.