أغرب اقتراح لصوم رمضان.. عاصفة غضب في تونس ورد بـ"رحلة الحج"

أثار الممثل التونسي محمد السياري، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اقترح أن يكون صيام رمضان في شهر ديسمبر كل عام، بدلًا من الاعتماد على الشهر القمري، وصيامه في حر الصيف أحيانًا، بدعوى أن الدين جاء رحمةً للناس.