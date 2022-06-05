أغرب مشهد.. توقيف "حمار وصاحبه" بسبب شكوى شركة الغاز جنوب مصر

وتابع "عبدالشافي" قائلًا: "تكررت الشكاوى من المواطنين والشركة؛ بسبب عن اعتياد المزارعين ربط الحمير في بوابة غرفة التحكم وفي خطوط المواسير والمحابس؛ وهو ما يمثل إزعاجًا وخطورة محتملة، واستتبع ذلك تدخل الشرطة واتخاذ إجراء بتوقيف حمار وصاحبه في واقعة أخيرة، والتنبيه على صاحب الحمار بعدم تكرار الأمر".