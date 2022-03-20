"أغلقوا فيسبوك وأخواته".. اقتراح من مسؤول مصري يخفض ثلثي حالات الطلاق!

كما حذّر من إدمان الألعاب الإلكترونية، موضحًا: "بتكلم عن حالات حصلت قدامي، إن الولد من كتر إدمانه للألعاب، بيصرف معظم فلوسه في الألعاب دي، مش بيروح الشغل وبيتعطل عن العمل؛ مما يؤدي إلى الطلاق؛ وخاصة في السنوات الأولى للزواج، ومع ذلك مهمل لزوجته ومصروفاته؛ لأنه يبحث عن المال عبر هذه الألعاب، وهو ما يمثل نوعًا من أنواع القمار".