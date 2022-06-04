أفظع مكان في الكون.. هنا الجحيم والألماس والذهب!

ويستغرق العام هناك 17 ساعة و40 دقيقة فقط، وهذا يعني أنه يتمكن في أقل من يومنا من الالتفاف حول نجمه. ولماذا؟ لأنه قريب جدًّا من نجمه، وبسبب هذا القرب يتجه يانسن دائمًا إلى نجمه من جانب واحد، مثل القمر يتجه نحو الأرض. وتبلغ درجة الحرارة على الجانب الموجه نحو النجم 2400 درجة مئوية، وإنه في الواقع فرن.