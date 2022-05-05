أكثر من 1000 حالة اختناق جراء عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق

أما في النجف؛ فقد سجلت "أكثر من 100 حالة اختنق نتيجة العاصفة الترابية"، كما أعلنت دائرة الصحة في المحافظة الواقعة في جنوب العراق، إضافة إلى تسجيل إصابة 332 حالة في صلاح الدين، و100 حالة في الديوانية.