أكثر من 20 نوعًا.. إقبال كبير على التمور السعودية في الهند

تشهد التمور السعودية إقبالًا كبيرًا في الهند؛ حيث ارتفعت نسبة الطلب عليها 25% في شهر رمضان المبارك؛ في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على التمور الإيرانية التي كانت حتى وقت قريب المفضلة لدى الهنود.
وأشار تجار التمور في الهند، إلى أن الإقبال الكبير على التمور السعودية؛ يأتي بسبب جودتها العالية ومذاقها؛ حيث إنها تتفوق على التمور الإيرانية.
وقال تقرير "تايمز أوف إنديا": إن العجوة من أكثر التمور التي يتم طلبها لخصائصها ومذاقها، إلى جانب تمور سعودية أخرى متنوعة محشوة باللوز والجوز والفستق، والتي يفضلها المتسوقون في الهند؛ لتقديمها كهدايا خلال شهر رمضان.
وأشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 20 نوعًا من التمور السعودية المتوفرة في الأسواق الهندية؛ منها: (العجوة، والمبروم، والصقعي، وخضري، والسكري، وغيرها)، وتتداول في الأسواق بذات أسمائها السعودية.
وقال شازيل لفرولا، تاجر تمور: الطلب الأكبر هذا العام على التمور السعودية، وهي تتصدر هذا السوق؛ إذ يتوفر فيها الأسعار المناسبة والجودة والشهرة؛ مشيرًا إلى أن هناك تمورًا تأتي من دول عربية أخرى مثل تونس والجزائر؛ إلا أن أسعارها أغلى وجودتها أقل من القادمة من السعودية.