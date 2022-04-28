أكثر من 20 نوعًا.. إقبال كبير على التمور السعودية في الهند

وقال شازيل لفرولا، تاجر تمور: الطلب الأكبر هذا العام على التمور السعودية، وهي تتصدر هذا السوق؛ إذ يتوفر فيها الأسعار المناسبة والجودة والشهرة؛ مشيرًا إلى أن هناك تمورًا تأتي من دول عربية أخرى مثل تونس والجزائر؛ إلا أن أسعارها أغلى وجودتها أقل من القادمة من السعودية.