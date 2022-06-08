ألمانيا.. مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في حادث دهس وسط برلين

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إنه تم توقيف السائق بعدما اقتحمت سيارته واجهة محل في شارع "توينتزين شتراسه" التجاري، من غير أن يتضح حتى الآن إن كان الأمر حادثاً أو عملاً متعمداً، حسب ما أوضحت وكالة فرانس برس.