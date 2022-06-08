"أمازون" تصادر أكثر من 3 ملايين سلعة مقلدة

وكانت أمازون قد ذكرت في تقريرها الأول عن حماية العلامات التجارية الصادر في مايو من العام الماضي، أنها رصدت أكثر من مليوني سلعة مزيفة في مراكز الإمداد الخاصة بها في 2020؛ بحسب الألمانية.